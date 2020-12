Kohtuotsus vähendab huntide küttimist poole võrra

Huntide küttimiseks anti esialgu välja 140 luba, kuid MTÜ Eesti Suurkiskjad pöördus selle peale kohtusse. Kohus otsustas vähendada lubade arvu poole võrra.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles "Ringvaates", et kohus lubab kuni uue kokkuleppe saavutamiseni 140 asemel küttida sel hooajal 76 hunti. Neist 29 on juba kütitud.

"Kohtumäärus ütleb, et pooles mahus võib edasi küttida. Aga kas hunte on liiga palju või kui palju neid on, sõltub hindaja meeltest ja seal olevast hinnangust. Nüüd on tasakaalukiik teinud teise serva suure kolksu ja selle kiige keskel on looduskaitse, kes peab tasakaalukohta otsima ja valdama. Alles mõni kuu tagasi, suve lõpus ja sügisel oli kiik teises servas ja siis olid hästi häälekad ja nõudjad need, kes soovisid, et meie maal pea ühtki hunti poleks," kommenteeris ta.

Talvi sõnul oli praeguse jahihooaja alguses hinnanguliselt 200-300 hunti. Neist 140 küttimine pole tema sõnul liiga suur hulk.

"Me peame ka teadma, et puhtalt arvude peale vaadates on see tõesti suur kontrast ja ligi pooled on see väljendus, aga teine asi on ju see, et hunt on koerlane, ta on võimalusel väga edukalt ja kiiresti sigiv. Ja kogu hundijahi korraldust ja laskelubade arvu korraldatakse meil suure ja ühiskondliku kokkuleppe "Suurkiskjate tegevuskava" järgi ja seal on väga erinevad huvigrupid keskkoha ja keskpunkti leidnud, et me sellel perioodil, mis meil nüüd hakkab lõppema ja see tegevuskava on juba uuendamisel, oleme kokku leppinud, et meil võiks Eestimaa peal koos meiega ja meie kõrval elada 15-25 hundikarja ehk arvuliselt väga tinglikult öeldes 150-250 isendit," rääkis Talvi.

Siis oleks tema sõnul loodus tasakaalus. "Puhtalt looduse ja saakloomade poole pealt loomuklikult see taluvuspiir või kandevõime on palju suurem, aga see on selline sotsiaalne, ühiskondlik ja ka looduskaitseline kokkulepe või vahemik, mis on kokku räägitud."

Talvi sõnul tuleks usaldada tegevuskava teinud eksperte, sest nad on kogenud ning lähtuvad ökoloogilistest teadmistest, mitte isiklikest eelistutest või emotsioonidest.

Kui huntide küttimise luba jääbki 76 peale, sagenevad Talvi hinnangul huntide tekitatud kahjud karjadele.