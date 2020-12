Eestis on kõige populaarsemaks autoks kerkinud keskmise suurusega maasturid, kõigist müüdud autodest moodustasid need novembris 25,4 protsenti. Automüüjate sõnul on põhjused lihtsad - linnamaasturid on mitmekülgsed ja pakuvad turvatunnet, teisalt minnakse kaasa ülemaailmse trendiga.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) andmetel moodustasid novembrikuus müüdud autodest linnamaasturid 25,4 protsenti, väiksemad keskklassi autod 21,3 protsenti ja väiksemad maasturid 19,1 protsendiga.

AMTEL-i tegevjuhi Arno Sillati sõnul on viimastel kuudel keskmised maasturid ja keskklassi autod siiski keskmisest rohkem kukkunud, väikeautosid on ostetud mullusega pea samal tasemel.

Ka automüüjad pole kriisist puutumata jäänud - aprillis kukkus sõiduautode müük ligi 70 protsenti ning kuigi olukord on paranenud, siis novembris müüdi 22 protsenti vähem sõiduautosid kui mullu.

Novembris oli populaarseimaks sõiduauto mudeliks Škoda Octavia, mida müüdi 120. Sellele järgnes aga 86 autoga Toyota RAV4, mis on käesoleval aastal olnud Eestis müüduim auto, alates aasta algusest on neid ostetud 1311.

Novembri esikümnesse jõuavad väikestest ja keskmistest maasturitest veel Renault Captur, Audi Q3 ja Škoda Kodiaq.

Peamiseks müügiargumendiks mugavus

Sillat tõi välja, et linnamaastureid ostavad just eraisikud, firmadele ostetakse siiski väikeautosid. "Perele ostab inimene auto, millega saab teha kõiki asju. Valitakse siis selline, millele saab käru panna järele, maale vanaema juurde sõita. Maastur on siiski universaalsem," ütles ta.

Škoda Tallinna suurklienedihalduri Anvar Armi sõnul tunnevad inimesed ise rohkem huvi väikeste ja keskmiste maasturite vastu. Seda kinnitas Arm ka isiklikult tasandilt - ka tema sõidab sellisega. "Pigem eelistan kõrgemat, et tunda end turvalisemalt, näha kaugemalt. Teine asi millele inimesed alati viitavad, et sõidan metsas, lähen kalale, paljud inimesed on seotud maakohtadega või mäletavad veel lumiseid talvi," sõnas Arm. Samuti märkis Arm, et linnamaasturid on mugavam valik vananevale rahvastikule, kuna autost on lihtsam sisse ja välja pääseda.

Mercedeste ja Citroenide edasimüüja Veho Balticsi pressiesindaja sõnul on tegemist tarbijate jaoks universaalsemate sõidukitega, lisaks mahukusele ja kandevõimele on sellega võimalik sõita ka metsateedel. "Kindlasti on oma roll ka suuremas ohutuses, on ju suurem auto ohutum või paremas väljavaates. Ja lõpuks ka massiefekt – paljud sõidavad sellistega," märkis ta.

Eesti inimene on valmis maksma turvatunde eest

AMTEL-i tegevjuhi sõnul on väike maastur ka odavam kui keskklassi sõiduauto ning uute autode ostu puhul on inimesed valmis maksma väikeautost veidi krõbedamat hinda.

Sillati sõnul ei saa öelda, et sama loogikat rakendataks kasutatud autode ostul. "Kahjuks kasutatud autode puhul jääb mõistus koju. Ostetakse emotsiooni ja hinda," märkis ta ja lisas, et palju on juhtumeid, kus ostetakse järelturult kiirlaenuga auto, mis tegelikult ei ole nii heas korras kui arvatakse.

Škoda esindaja Armi sõnul ei saa öelda, et ka sooduskampaaniad just linnamaastureid ostma meelitavad.

"Pigem on need ju kallimad autod. Võib-olla nad eeldavad, et auto pakub neile midagi enamat ja on valmis selle turvatunde eest enam maksma," ütles ta.

Siiski pole see vaid eestlastele omane trend, linnamaasturite müük on kasvuteel nii Euroopas kui Aasias, rääkimata Ameerikast, kus on tavapärane sõita igapäevaselt maasturiga.

"Ütleme ka, et ka vanas Euroopas on linnamaasturite trend täiesti olemas, kusjuures seal ei ole põhjuseks kliimaolud, vaid inimeste kas näiline või tegelik turvalisus," ütles AMTEL-i tegevjuht Sillat. "Kui me Saksamaaga võrdleme siis 1990. aastate esimeses pooles oli kõrge osakaal universaalidel, millega saab kõiki asju teha. Me oleme nüüd jõunud järele, et perele ostetakse võimalikult paljuotstarbeline auto," märkis ta.

Negatiivse poole pealt toob Veho Baltics välja selle, et kuna linnamaasturitega kaasneb suurem kütusekulu, on need vähem keskkonnasõbralikud. "Samas on autotootjad elektri- ning hübriidsõidukite puhul täna turule toonud suurel hulgal erinevaid SUV–sid või crossovereid, aga seda ikka tarbijate ostueelistustest johtuvalt," ütles ta.

Ka Škoda mudelivalik on Armi kinnitusel liikunud just maasturite suunas ning viimastel aastatel on valik aina kasvanud.

Linnamaasturite kasvavat trendi mudelivalikus kinnitab ka Toyota. Samas märgib Toyota, et ligikaudu 40 protsenti müüdavatest RAV4 linnamaasturitest ostetakse hübriidajamiga.