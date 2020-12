Eesti merevägi sai Saaremaal Baltic Workboatsi laevatehasest kätte oma esimesed, spetsiaalselt neile ehitatud väekaitsekaatrid Risto ja Rolandi. Kõik varasemad laevad on merevägi ostnud sõjalaevade järelturult. Baltic Workboatsile avab see tellimus võimaluse pakkuda militaarlaevu ka teistele riikidele.

Orkester mängis, kohal oli hulk pagunitega mundris mehi – need asjaolud rõhutasid päeva tähtsust Saaremaal Nasval Baltic Workboatsi laevatehases, kui Eesti merevägi sai kätte sealses laevatehases ehitatud kaks uut sõjalaeva. Aga see hetk polnud tähtis ainult mereväele, vaid ka laevatehasele, kelle jaoks olid valminud laevad esimesed militaarlaevad ja annavad võimaluse ettevõttel selles valdkonnas edaspidi maailmaturul konkureerida.

"Välisriikide merevägedele ehk militaarklientidele on hästi oluline, et su oma riik usaldab sind ja ka aktiivselt kasutab sinu tehtud toodet. Ilma sellise referentsita ehk ainult paberilt ei ole neid tooteid võimalik üldse müüa. Need militaartooted on väga suur samm meil edasi," ütles Baltic Workboatsi juht Margus Vanaselja.

Tänavu aasta tehases valminud 15 laeva. Margus Vanaselja ütles, et koroonakriis pole tehase tööd eriti pärssinud, kui mitte arvestada seda, et mitmeid laevu, mis juba valmis, ei ole saadud tehasest ära viia.

"Meil on siin kai äär laevu täis. Näiteks Belgia on keelanud kõigil oma riigiametnikel riigist välja sõitmise ja nad ei saa tulla laevu vastu võtma. Sama on Saksa Kieli kanali praamiga," ütles Vanaselja.

Vanaselja nentis, et õnneks on klientidega saadud kokkuleppele ja väga suur osa on ikkagi ära makstud. "Kõik on hästi mõistvad ja saavad aru, et see on eriolukord," lausus ta.

Saaremaal tegutsev laevatehas on endale maailmas nime teinud ja seetöttu on ka tehasest vähemalt lähiaastateks laevad juba ette ära tellitud.

"Järgmine aasta on meil tellimused täis. Meil on väga suur tellimus Omaanist, Rumeeniast, Belgiast, Saksamaalt, nii et käed-jalad on tööd täis," ütles Vanaselja.