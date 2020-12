Leedus on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 86 949 inimest, praegu on aktiivseid haigusjuhte 49 628. Tervenenud on 36 168 inimest.

Leedus on COVID-19 tagajärjel surnud 764 inimest, veel 391 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.

Viimase ööpäevaga tehti Leedus üle 12 000 koroonatesti, kogu pandeemia ajal on neit tehtud 1,387 miljonit.