Melania Trump valmistub kolimiseks

Melania Trump on alustanud kolimist Floridasse ja palunud oma abilistel kehtestada endise presidendiproua privileegid, teatas The Times.

Melania on uurinud, kas esimesed leedid saavad tsiviilelus riigilt toetust. Talle öeldi, et Donald Trumpi surma järel on talle tagatud 20 000-dollariline aastapension.

Melania valmistub kolima Donald Trumpile kuuluvasse Mar-a-Lago kuurorti. Ta on samuti korraldanud, et nende ühine 14-aastane poeg Barron lõpetaks õppeaasta juba Floridas.

"Ta tahab lihtsalt koju minna," ütles Melania Trumpile lähedane allikas.

Erinevalt oma eelkäijatest Michelle Obamast ja Laura Bushist ei plaani Melania Trump memuaare kirjutada. Kirjastusettevõtte allikad ütlesid CNN-ile, et ta kaalub kinkeraamatu avaldamist, mis kirjeldaks Valge Maja külalislahkuse ajalugu.

New Yorki kodanike väidetava külma suhtumise pärast kolis Donald Trump sel aastal Floridasse. Mar-a-Lago residentsi eluruumid on väiksemad kui Valge Maja või New Yorgis asuva Trump Toweri katusekorteri omad.

"Mar-a-Lagos elamine on nagu mõnes korralikus hotellis, kus mõnda aega võib tore olla. Kuid ma ei usu, et Donald Trump jaksab seal pidevalt mitu kuud järjest olla," ütles Mar-a-Lagost raamatu kirjutanud Laurence Leamer.