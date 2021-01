Trumpi soovitav presidendi raamatukogu maksaks kaks miljardit dollarit

Trump on juba arutanud mälestusraamatukogu ja muuseumi plaane, mille eelarve oleks umbes kaks miljardit dollarit.

Kavandatav raamatukogu sisaldaks Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni austuskirju, Trump Toweri eskalaatorit ja mingit osa tugevdatud USA-Mehhiko piirimüürist. Plaanitav raamatukogu asuks Flordias ja projekti pannakse juhtima eeldatavasti tema abi Dan Scavino. 44-aastane Scavino on Trumpi sotsiaalmeedia direktor ja kommunikatsiooni valdkonna asedirektor.

Kõik USA presidendid alates Franklin D. Rooseveltist on ehitanud oma ametiaja dokumentide jaoks spetsiaalse raamatukogu.

Kõige ambitsioonikam projekt on Barack Obama plaanitav 1,5 miljardi dollariline presidendikeskus. Ehitise maksumuseks hinnatakse 500 miljonit dollarit ja selle haldamiseks on vaja vähemalt ühte miljardit dollarit.

USA Pittsburghi ülikooli ajaloolase Richard J Coxi sõnul on sellised projektid "Ameerika püramiidid", mis on mõeldud lihtsalt enese kiituseks.

"Presidentide endi poolt planeeritud raamatukogud ja muuseumid on ebademokraatlikud, sest need ei luba nende pärandit hinnata neutraalselt," lisas Pennsylvania ülikooli ajaloolane Jonathan Zimmerman.

Kriitikud on skeptilised, kas Trump suudab koguda piisavalt raha, et ehitada kõigi aegade suurim presidendi raamatukogu.

"Mõtlesin endamisi: milline on see alternatiivne fantaasiamaailm kus sa elad? Mul pole aimugi, kuidas nad selle raha koguvad. Igaüks kes Trumpile raha annab, muutub radioaktiivseks," ütles üks kriitikutest The Washington Postile.

Mitmed USA presidendid on oma mälestuskeskuse jaoks raha saanud välisannetajatelt.

Näiteks Bill Clintoni presidendiraamatukogu projekt sai väidetavalt 10 miljonit dollarit Saudi Araabiast. Samuti toetas projekti veel Denise Rich, kelle abikaasa sai Clintoni ametiaja lõpus armu.