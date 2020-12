Kuigi koroonapandeemia sügisene laine on Euroopa riikides jõudnud erineva intensiivsuse tasemeni, läheb enamik riike pühadele vastu jätkuvalt üsna ulatuslike igapäevaelu piirangutega. Riigid püüavad koole, eriti algkoole viimase võimaluseni lahti hoida, mõnes küsimuses on lahendused aga üsna erinevad. Vaatasime koroonapiiranguid kümmekonnas riigis.

Läti

Naaberriigis Lätis on viimase 14 päeva haigestumus veidi kõrgem kui Eestis. Algklassid on Lätis jätkuvalt avatud, kuigi karmide nõuetega, õpilase kohta peab olema kolm ruutmeetrit ruumi ja õpetajad peavad kandma tunnis maski. Jaanuarist alates laieneb maskikohustus ka algkoolilastele. Alates 5. klassist on õpilased distantsõppel.

Enamik avalikke üritusi on keelatud, samuti on kinni kultuuri- ja meelelahutusasutused, välja arvatud muuseumid. Kirikud ja spordikeskused on avatud, spaad aga näiteks suletud.

Restoranid ja baarid on kinni, lubatud on üksnes toitu kaasa müüa. Kõik poed peale toidupoodide ja apteekide peavad uksed nädalavahetusteks kinni panema, samuti ei saa nädalavahetustel osta alkoholi ega sigarette.

Üldiselt kehtib riigis 2+2 reegel ehk inimesed tohivad kohtuda vaid ühe inimesega ning peavad teistega hoidma kahemeetrist vahet. Näomaskid on avalikes kohtades kohustuslikud alates 13. eluaastast, ühistranspordis tuleb maski kanda alates 7. eluaastast. Isiklikel üritustel võib koos olla vaid üks perekond või leibkond, erandiks on matused.

Leedu

Leedu on haigestumuse poolest praegu Euroopa tipus. Vanem kooliaste on distantsõppel, algklassid koolis, aga riik soovitab koolivaheajale minna juba alates 14. detsembrist. Kuigi algkoolid ja lasteaiad töötavad, soovitab riik vanematel võimalusel lastega koju jääda.

Avalikud üritused on keelatud. Meelelahutus-, kultuuri- ja spordiasutused on üldiselt kinni, välja arvatud individuaaltreeningud ja raamatukogud ning galeriid, kui on tagatud piisavalt ruumi ehk 10 ruutmeetrit inimese kohta. Kirikud on lahti, aga usutalitusi soovitatakse läbi viia distantsilt või vältides vähemalt rahvakogunemisi, inimese kohta tuleb tagada 10 ruutmeetrit ruumi ja inimesed peavad hoidma kahemeetrist vahet.

Restoranid ja baarid on kinni, tegeleda võib üksnes toidu kaasamüügiga. Poed peavad tagama selle, et korraga ei oleks poes liiga palju inimesi, väikestes poodides peab ostja kohta olema 15 ruutmeetrit ruumi ja suurtes 30 ruutmeetrit. Poed ei tohi teha lühiajalisi müügikampaaniaid ja neil on soovitatud suurendada kassade arvu ning pikendada lahtiolekuaega, et kassasabas ei seisaks üle viie inimese. Inimeste hulga piiramiseks peavad supermarketid piirama juba parklasse tulemist, lubatud on vaid 20 protsenti parkla täituvust.

Isiklike ürituste piir on kaks perekonda ja kümme inimest. Näomaskid on avalikes kohtades kohustuslikud alates kuuendast eluaastast. Ühistranspordis tuleb hoida vähemalt meetrist vahet.

Soome

Põhjanaabrite nakatumismäär on Euroopas madalamate seas. Piirangud on eri piirkondades erinevad sõltuvalt haiguse levikust. Üks rangemate piirangutega piirkondi on pealinn Helsingi.

Helsingis ja Uusimaa maakonnas on lasteaiad ja põhikool avatud, aga koolis tuleb tagada vahemaa hoidmine ja tuleb tunde ning lõunavaheaegasid ajas hajutada, et suur hulk õpilasi ei kohtuks.

Kõrgem kooliaste on distantsõppel. Helsingin Sanomate järgi võib ka põhikooli teist astet ehk 7.-9. klassi peagi kaugõpe oodata.

Kultuuriasutused ning muuseumid on suletud, raamatukogud pakuvad teenuseid piiratud määral, näiteks tellitud raamatute kätteandmine. Linnale kuuluvad spordikeskused on suletud, eraspordisaalid on lahti.

Restoranid ja baarid on avatud, aga tagatud peab olema vahemaa hoidmine ja hügieenist kinnipidamine, samuti kehtivad kellaajalised piirangud, näiteks tuleb alkoholi müük lõpetada kell 10 õhtul.

Üritusi tohib korraldada maksimaalselt kuni kümnele inimesele, kui on võimalik vahemaad hoida ja maske kanda. Perekondlikke kogunemisi soovitatakse hoida ühe pere raames. Üle 15-aastastele inimestele kehtib maskisoovitus avalikes kohtades.

Maskidega mannekeenid pulmapoe vaateaknal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Rootsi

Pandeemia esimese laine ajal oma liberaalse suhtumisega vastuvoolu ujunud Rootsi on nüüd veidi jõulisemalt piiranguid kehtestanud.

Koolid töötavad, aga kõrgema kooliastme puhul on soovitatud distantsõpet.

Üritustel võib koguneda maksimaalselt kaheksa inimest, selline piirang puudutab ka kultuuri-, usu- ja spordiasutusi, nii et sisuliselt tähendab see ka nende kinniolekut. "Ärge minge spordisaali, raamatukokku ega välja sööma, ärge korraldage pidusid, lihtsalt tühistage kõik see!" ütles Rootsi peaminister Stefan Löfven uusi piiranguid sisse seades.

Restoranid ja baarid on avatud, aga ka seal kehtib kaheksa inimese piir, kes võivad koos istuda. Toitlustusasutused peavad tagama, et eri seltskonnad omavahel vähemalt meetrist vahemaad saaksid hoida. Alkoholi serveerimine tuleb lõpetada õhtul kell 10.

Saksamaa

Koolid on avatud, aga koolivaheaeg algab mitmel pool veidi varem. Kõrge haigestumusmääraga piirkondades on maskid kohustuslikud ka tundides ja koolid võivad kombineerida õpet koolis ja kaugõpet.

Restoranid ja baarid on suletud, tegeleda võib üksnes toidu kaasamüümisega. Kõik suured üritused on tühistatud ja hotellides ööbimine puhkusereisil on keelatud. Kultuuri- ja meelelahutusasutused on suletud, samuti spordikeskused.

Ainult kaks perekonda ja maksimaalselt viis inimest võivad koguneda, pühade perioodil on see korraldus leebem ehk kümme inimest ja rohkem kui kahest perekonnast, lapsi seejuures ei arvestata.

Maskid on avalikes kohtades kohustuslikud. Saksamaa plaanib lähiajal jagada tasuta sakslastele 27 miljonit eriti head FFP2 maski. Maski saavad üle 60 aasta vanad inimesed ja krooniliste haigustega inimesed.

Saksa politseinikud Karlsruhes jõuluturul patrullimas Autor/allikas: SCANPIX/Imago

Prantsusmaa

Prantsusmaal on uute nakkusjuhtumite lisandumine pidurdunud ja sügisene tipp on ületatud, ometi ei ole jõutud ikka veel nii kaugele, et üsna karmide piirangute leevendamisest räägitaks.

Prantsusmaal on koolid lahti, õpilased peavad aga alates kuuendast eluaastast maski kandma.

Poed ja avalike teenuste asutused on avatud. Baarid, restoranid, kultuuriasutused ja spordikeskused on suletud. Erandina on avatud avalikud raamatukogud, samuti on lubatud usukeskustel tegutseda, aga maksimaalselt võib tseremooniatel osaleda 30 inimest. Ka Prantsusmaa suusakeskustes on uksed kinni. Kõikjal avalikes kohtades tuleb kanda maske.

Ringiliikumine on üldiselt keelatud, kodust võib lahkuda üksnes kindlatel põhjustel ja selleks peab olema kaasas tõend. Aktsepteeritud põhjused on tööle, kooli ja trenni minek, poes, arsti juures ja apteegis käimine ning abivajajate aitamine. Jalutamise ja spordiga tuleb tegeleda kodust 20 kilomeetri raadiuses ning sellega tuleb hakkama saada kolme tunni jooksul.

Jõulude ajaks loodetakse mõningast piirangute leevendamist.

Holland

Hollandis on koolid avatud, kõrgem kooliaste on aga osalt distantsõppel. Eakatel ja haigetel õpetajatel on palutud koju jääda. Koolis tuleb kõigil ringi liikudes maske kanda, selle võib eest ära võtta oma istekohale jõudes. Koolid hajutavad tunde, et õpilased ei liiguks samadel kellaaegadel ühistranspordiga.

Teatrid, kinod ja kultuurikeskused ning spordiasutused on küll avatud, aga siseruumides on lubatud maksimaalselt 30 inimese kogunemised, seejuures peavad inimesed üldiselt püsima ühes kohas ja nad peavad hoidma 1,5 meetrit vahet. Regulaarsed turud on jätkuvalt lubatud, küll aga jäävad sel aastal ära kõik jõuluturud. Samuti on neil pühadel keelatud ilutulestikud ja nende müümine ning transportimine.

Baarid, restoranid ja kohvikud võivad üksnes toitu kaasa müüa, sealhulgas saab kuulsatest kanepikohvikutest kanepit kaasa osta. Toitu võib kaasa müüa kella üheni öösel, aga kanepi ja alkohol müük lõppeb kell 20.

Koos võib olla maksimaalselt neli inimest, lapsi arvestamata. Sama reeglit tuleb arvestada näiteks endale külalisi kutsudes, kokku võib koos olla neli täiskasvanud inimest. Mask on avalikes kohtades kohustuslik kõigile üle 13-aastastele inimestele, karistuseks võib olla trahv 95 eurot. Inimesed peavad hoidma poolteisemeetrist vahet, riik soovitab seda reeglit järgida ka jõululauas kui külla tuleb teine perekond. Riigi ametlik infolehekülg soovitab tungivalt mitte väljaspool kodu kooris laulda või karjuda.

Belgia

Belgias on samuti haiguse sügisene tipp juba ületatud ja kõige karmimaid piiranguid on veidi leevendatud, näiteks on poed taas avatud. Inimestel soovitatakse siiski šoppama minna üksi ja teha seda kiiresti ehk poole tunniga.

Koolid on avatud. Koolid alustasid mitmel pool sügisel tavalisest hiljem, sest haiguse levik oli laialdane, nüüd on koolid taas avatud.

Restoranid ja baarid on suletud, tegeleda võib üksnes toidu kaasamüügiga ja siingi kehtib ajaline piirang ehk seda tohib teha kella kümneni õhtul. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiasutused on suletud. Raamatukogud ja muuseumid on avatud. Ujulad on avatud. Kirikud on avatud, aga religioosseid tseremooniaid ei toimu. Jõuluturud jäävad sel aastal Belgias ära, samuti on keelatud ilutulestikud. Alkoholi ei tohi müüa pärast kaheksat õhtul

Õues tohivad omavahel kohtuda neljased grupid ja üksteisega tuleb hoida poolteise meetri pikkust vahemaad. Lähedast suhet tohib omada vaid ühe inimesega, see peab olema pidevalt sama inimene. Külla võib perekond kutsuda ühe inimese. Juhul, kui inimene elab üksi ja tal on üks kallis lähedane inimene, siis ta võib täiendavalt kutsuda endale külla veel ühe inimese, aga külaline ja kallis lähedane ei tohi korraga külas olla. 24. ja 25. detsembril kehtib selles osas erand, siis on see lubatud.

Öine liikumiskeeld kehtib Brüsselis ja prantsuskeelses Valloonias õhtul kella 22-st kuni kella 6-ni hommikul ja flaamikeelses Flandrias veidi lühemat aega südaööst kuni kella 5-ni hommikul. Kõikjal tuleb kanda maske.

Kaubanduskeskuses peaks maski kandma Autor/allikas: (Siim Lõvi /ERR)

Hispaania

Hispaanias on sügisese pandeemia laine kõrgeim tipp selja taha jäänud. Piirangud on erinevad sõltuvalt piirkonnast ja haiguse levikust. Üldiselt kehtivad liikumispiirangud piirkondade vahel, pühade perioodil on lubatud siiski teatud määral liikuda, et oma sugulasi ja lähedasi külastada.

Pealinnas Madridis kehtib öine liikumiskeeld alates südaööst kuni kella 6-ni hommikul, avalikes kohtades kehtib maski kandmise kohustus.

Baarid ja restoranid on Madridis avatud, aga siseruumides tohib täituvus olla 50 protsenti ja väliterrassidel 75 protsenti. Kultuuriasutused on avatud, aga 75-protsendise täituvuse nõudega.

Kogunemiste piir on kuus inimest, pühade päevadel on see erandlikult tõstetud kümnele. Traditsioonilist aastavahetuse tähistamist ja suurt pidu tänavatel suure rahvahulgaga seekord ei lubata. Koolivaheajaks koju tulevatele tudengitele soovitatakse enne naasmist ennetavalt oma kontaktide arvu vähendada, et vähendada haiguse kojutoomise riski.

Itaalia

Itaalias on riik jagatud tsoonidesse sõltuvalt haiguse levikust. Punastes tsoonides on avatud üksnes toidupoed ja apteegid. Kodust võib väljuda vaid tööle, kooli, poodi või arsti juurde minekuks või sportimiseks/jalutamiseks kodu lähedal. Baarid ja restoranid võivad toitu kaasa müüa. Oranžis tsoonis on lisaks eelnimetatutele avatud ka juuksurid ja ilusalongid. Kollastes tsoonides võivad restoranid ja baarid oma uksi lahti hoida kella 18-ni, aga kultuuri- ja spordiasutused jäävad endiselt suletuks. Suusakeskused on suletud.

Reisimine piirkondade vahel on keelatud ja see jääb nii ka pühade ajaks. Õhtul kella 22-st kuni kella 5-ni hommikul kehtib üleriigiline liikumiskeeld.

Koolid on avatud, aga vanem kooliaste õpib kaugõppel. Maskid on avalikes kohtades kohustuslikud.

Kreeka

Kreekas kehtivad eriti karmid piirangud. Piirkondade vahel liikumine on keelatud, öine liikumine on keelatud õhtul kella 21-st kuni kella 5-ni hommikul. Sel ajal peab kodust lahkumiseks saatma eraldi riiklikule numbrile SMS-i, kirjutades oma isiklikud andmed ja kodust väljumise põhjuse.

Koolid on kinni, samuti restoranid ja baarid, spordikeskused ja suusakeskused.

Suurbritannia

Suurbritannia piirangud sõltuvad samuti konkreetsest piirkonnast. Riik on jagatud erineva ohutasemega piirkondadeks.

Inglismaa liigitub näiteks valdavalt kas kõrge või väga kõrge ohutaseme alla. Koolid on kõikjal avatud. Baarid ja restoranid võivad kõrge ohutasemega piirkonnas uksed avada ja hoida neid avatuna kuni kella 23-ni juhul, kui nad pakuvad toitu. Väga kõrge ohutasemega piirkonnas peavad need asutused aga jääma suletuks ja võivad pakkuda üksnes toidu kaasamüüki.

Kõrge ohutasemega piirkonnas on kultuuriasutused avatud, väga kõrge ohutaseme puhul aga üldiselt suletud. Jumalateenimise kohad on avatud, aga tuleb vältida seal suhtlemist väljaspool oma pere ringi. Spordisaalid on avatud, aga piirangutega ja kõrge ohutaseme korral tuleb lõpetada näiteks siseruumide rühmatreeningud.

Koos tohib olla vaid oma pere või niinimetatud sotsiaalse mulli ringis, õues võib kohtuda maksimaalselt kuni kuue inimesega.

Maskid Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Venemaa

Venemaa jääb Euroopa võrdluses praegu uute nakatumisjuhtude poolest pigem madalama haiguse levikuga riikide hulka. Riigi piirkonnad on erinevad ja piirangud on igal pool erinevad.

Pealinnas Moskvas käivad esimesed viis klassi koolis, alates kuuendast klassist on õpilased juba oktoobrist saadik distantsõppel.

Tööandjatele on pandud kohustus vähemalt 30 protsenti oma töötajatest kodutööle saata ja selle kohta igal esmaspäeval linnavalitsusele infot saata. Üle 65-aastased inimesed, kroonilised haiged ja rasedad inimesed peavad koju jääma. Ametliku infolehe järgi on peatatud pensionäride tasuta sõit ühistranspordis, sest kuhugi ei soovitata sõita.

Baarid ja restoranid on avatud, kehtib ajaline piirang ehk kella 23-st kuni 6-ni hommikule peavad sellised asutused kinni olema. Toidu kaasamüümisega võib tegeleda ööpäevaringselt.

Suured rahvakogunemised on keelatud, teatrid, kinod ja kontsertsaalid on küll avatud, aga neis on lubatud üksnes 25-protsendise täituvusega inimesi saali lubada.

Ukraina

Ukrainas on piirangud kehtestatud eri piirkondades erinevalt vastavalt haiguse leviku intensiivsusele. Enamus piirkondadest on niinimetatud oranžis tsoonis praegu, see tähendab, et haigla voodikohtadest on regioonis hõivatud 50-75 protsenti. Osaliselt on Ukraina piirkonnad aga juba ka kõige kriitilisema taseme ehk punasega määratletud.

Oranži tasemega määratud aladel on keelatud kõik üritused, millest võtab osa rohkem kui 20 inimest. Kultuuriasutused võivad tegutseda, aga seatud on täituvuspiirang 50 protsenti, spordiasutused on kinni pandud. Koolid on avatud seni, kuni 50 protsenti kooli õpilastest ja personalist jääb haigestumise või eneseisolatsiooni tõttu õppetööst kõrvale.

Restoranid ja baarid on avatud, aga kehtib ajaline piirang kella 22-ni. Toidu kaasamüük on lubatud ka hilisemal ajal. Väiksed majutusasutused on suletud, tegutseda võivad üksnes hotellid.

Kui piirkond jõuab punase tasemeni, siis pannakse kinni koolid, kultuuriasutused, restoranid ja baarid ning jääb seisma ühistransport.

Poola

Poolas on koolid kaugõppel. Restoranid ja baarid on kinni, toitu võib ainult kaasa müüa. Hotellid teenindavad ainult tööreisijaid. Samuti on suletud kultuuri- ja meelelahutusasutused, välja arvatud raamatukogud, kui on tagatud, et inimese kohta on 15 ruutmeetrit ruumi. Suletud on spordikeskused ja spaad. Kirikud on avatud, aga inimese kohta peab olema ruumi 15 ruutmeetrit, inimesed peavad hoidma 1,5 meetrit vahet ja kandma maski.

Poed on avatud, aga väikestes poodides peab ühe ostja kohta olema ruumi 10 ruutmeetrit ja suurtes poodides 15 ruutmeetrit. Esmaspäevast reedeni on hommikune aeg kella 10-st kuni 12-ni reserveeritud üle 60-aastastele inimestele.

Ühistranspordis tohib täita 50 protsenti istekohtadest või 30 protsenti iste- ja seisukohtadest kokku.

Kõikjal tuleb hoida teistega vahet 1, 5 meetrit ja avalikes kohtades tuleb kanda maski. Koos võib olla maksimaalselt viis inimest, sama põhimõte kehtib ka külaliste kutsumisel, sel juhul ei arvestata sisse küllakutsuja perekonda.

Info on kogutud riikide ametlikelt piirangute lehekülgedelt ja ajakirjandusest. Piiranguid on väga palju mitmesuguse detailsuse astmega, nad varieeruvad piirkonniti ja muutuvad ajas. Nakatumisnäitajad pärinevad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ülevaatest.