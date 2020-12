Lutsar: laupäevase rekordnumbri põhjustasid möödunud päevade teatamata jäänud testid

Lutsar ütles Postimehele, et näiteks osa neljapäevaseid teste kandus laupäeva ning see põhjustas suurema nakatunute arvu.

"Selle nädala nakatumiste koguarv on kõrgem kui möödunud nädalal. Aga ma arvan, et me peaks kõigepealt ootama, mis on praeguste piirangute mõju. Tänased numbrid ei reflekteeri veel uute piirangute tõhusust," ütles Lutsar.

Lisaks pani ta inimestele südamele, et kõik käituksid vastutustundlikult ning viibiks näiteks poes ja apteegis võimalikult lühikest aega.