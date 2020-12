USA on kuues riik, kus Pfizeri ja BionTechi vaktsiin kasutusloa sai ja ettevõtte juhid usuvad, et nii-öelda roheliste tulede süttimine jätkub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

BioNTechi kaasasutaja Ugur Sahin ütles, et kõige olulisem on, et olukorras kus pandeemia on väljunud kontrolli alt, saab anda inimestele lootust ja kindlustada pandeemia lõpu algus.

Suurbritannias juba alanud vaktsineerimine on toonud hoiatusi, et vaktsiin vallandab allergikutel tõsise vastureaktsiooni.

"Viimastel päevadel on Suurbritannias vaktsineeritud umbes 20 000 inimest. Me oleme kuulnud kahest allergilisest reaktsioonist ja mõlemad inimesed olid ka varem kogenud tõsiseid allergilisi reaktsioone ja neil oli kaasas adrenaliinisüstal. Tuleb olla äärmiselt ettevaatlik kui on teada, et inimesel on olnud eelnevalt anafülaktiline šokk. See ei tähenda otsest vastunäidustust, aga see nõuab ettevaatust ja riskide juhtumipõhist hindamist, kas teda tuleks vaktsineerida või mitte. Aga sama kehtib kõikide vaktsiinide kohta," rääkis Sahin.

USA ravimiameti juht Stephen Hahn ütles, et ei vasta tõele ajakirjanduses avaldatud spekulatsioonid, nagu lubanuks president Donald Trump ta lahti lasta kui heakskiitu teatud ajaks ei tule. Trump lubas vaktsineerimisega alustada 24 tunni jooksul ja esmajärjekorras saavad vaktsiini eakad inimesed, meedikud ja teised eesliini töötajad.

BioPharma Global Supply Chain asepresident Tanya Alcorn ütles, et eesmärk on viia vaktsiin 24 tunni jooksul vaktsineerimispunktidesse.

Ravimi laialivedaja usub, et -70 kraadist säilitustemperatuuri nõudev vaktsiin on neile logistiliselt võimetekohane ülesanne.

Lisaks USA-le ja Suurbritanniale on Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinile juba kasutusloa andnud Kanada, Bahrein, Saudi Araabia ja Mehhiko. Euroopa ravimiamet on otsust lubanud enne aasta lõppu. Täiendavalt loodavad veel mitmed vaktsiinid peagi lubadeni jõuda.