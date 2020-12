Pealinna hotellid ja restoranid pingutavad kriisikahjude leevendamise nimel

Jõulukuu on hotellidele ja restoranidele tavaliselt ülikiire kuu, just siis teenivad ettevõtted arvukate firmapidude ja aastalõpuürituste korraldamiselt. Sel aastal pole aga ei suuri pidusid ega ka välisturiste. Raskeimas olukorras Tallinna ööbimis- ja toitlustusasutused teevad meeleheitlikke pingutusi, et leida võimalusi kriisikahjude leevendamiseks.

Hotell Palace'i hotellijuhi Andra Piirsalu sõnul ei ole tema oma pika karjääri jooksul selliseid jõule näinud. "Täna on keeruline aeg. Ütleme nii, et iga külalise üle oleme väga rõõmsad ja tunneme nime ja nägupidi. Me räägime ikkagi päevas vaid mõneteiskümnest inimesest kui sedagi," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Sarnaselt Palace`iga pingutavad kõik hotellid, et vähemalt jõuludeks või aastavahetuseks tunduvalt soodsamate hindadega kliente leida. Nii pakuvad hotellid lisaks tavapärasele söögile ja kümblusele hommikusi üllatusi sussi sisse, privaatset jõuluteemalist giidituuri Vanalinnas, piparkoogi valmistamise töötuba ja muud.

Kui Palace pakub võimalust ööbida Tallinna esindushotellis, siis kliente ootavad ka teistlaadi ööbimiskohad. Veebruaris avati Kalamajas Hektor.

Uudsed lahendused

Kui Palace on jõudnud tänavu juba pankrotistuda ja taaskäivituda, siis ka konteinerhotell suleti juba märtsis. Suvel avati hotell uuesti.

Hektor Konteinerhotelli hotellijuhi Killu Maidla sõnul seisis hotell sügisel otsuse ees, kas taas sulgeda või hoida hotell lahti, viimase jaoks oleks vaja leida pikaajalisi rendikliente. "Anda inimestele võimalus ööbida ägedas Telliskivis soodsa hinnaga ja seda me oleme teinud. Meil on pikaajalised kliendid praegu majas, üle poolte tubadest on hõivatud," rääkis ta.

Suunamuutuse tagajärjel elavad merekonteineritest ehitatud hotellitubades nüüd pigem rentnikud, kus üür maksab sama palju kui Mustamäe korteris. Siin ei ole oluline luksus vaid nooruslik kogukondlikkus.

"Meil tekkis päris mõnus kommunielu ka, et me tegime siin võõrustajate ja residentide vahelisi ühiseid õhusööke ühiseid kokkamisi, jalgrattamatkasid lähiümbruse avastamiseks," rääkis Maidla.

Vanalinnas keskaegset toitu pakkuv Olde Hansa oli eriti populaarne just Soome turistide hulgas, nüüd üritab Olde Hansa keskaega tutvustada ka Eesti inimestele. Nii pakub restoran nädalavahetuseti oktoobrist aasta lõpuni keskaegseid pidusööke koos etendusega.

"Meil on väga palju talendikaid töötajaid, kes on siis ära õppinud keskaegsete legendide elava jutustamise. Mis siis on selline vaatemänguline etteaste koos õhtusöögiga ja need on küll täismüüdud, aga ikkagi hajutamispõhimõtet järgides. Lisaks nendele etendustele on ka toidukorvid, mida me üle linna laiali jagame, ka neid väga palju tellitakse. Lisaks on meil erinevad menüüd saadaval," rääkis restoranijuht Aile Laansalu.

Kuid sellest ei piisa, üle 20 aasta tegutsenud Olde Hansa sulgeb jaanuaris oma uksed. Ja ehk õnnestub need kevadel uuesti avada.

Kui klient ei lähe restorani, tuleb restoran kliendi juurde. Just kaasamüüki pakuvad paljud toidukohad, et kriisi ajal ellu jääda.

Detsember on restoranide jaoks üks tähtsaim kuu ning näiteks restoran Salt otsustas viia restorani inimestele koju.

"Toome koju erinevad paketid, teeme jõuluparti, jõululauda, eelroogade valikut. Me oleme kohandanud oma menüüd täpselt selliseks, et oleks kõige mugavam kojutoomiseks," rääkis restorani perenaine Tiina Kõresoo.

Selles teenuses väljendubki Kõresoo sõnul Salti senise ellujäämise retsept, et kliendile tuleb keerulisel ajal võimalikult palju vastu tulla ja restoranid peavad muutustega kohanema.

Siseturistide arv on kasvanud

Eesti inimeste Tallinnasse kutsumine on kandud vilja. Oktoobris oli majutusasutustes siseturiste mulluse oktoobriga võrreldes 20 protsenti enam, kõige rohkem ööbis neid Harjumaal. Kuid välisturiste oli samal ajal 89 protsenti vähem.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimehe Ain Käpa sõnul on terve turismisektor väga suures kriisis ja meeleheitlike pingutustega püütakse hakkama saada ja ellu jääda.

"Ja terves Eestis on olukord hull, aga erakordselt keeruline on muidugi Tallinnas, kus hotellide käibed on langenud üle 80 protsend. Me 2019. aastal tõime turismisektoriga Eestisse sisse 2 miljardit ekspordieurot. Meie turism ongi ühes osas üles ehitatud välisturismile ja ilma selleta, ilma välisturistita sektor ei saa hakkama," rääkis Käpp.

Kui palju hotelle ja restorane on tänaseks Tallinnas lõplikult uksed sulgenud, seda arvu Käpp praegu pakkuma ei hakka.