Eesti Post tõstab taas perioodika kojukande hinda

Raudsaare sõnul ei ole Postimees kindlasti nõus loobuma laupäevase ajalehe kojukandest. Postifirma pakuks selle eest vastu kokkuhoidu hinnas, kuid samal ajal ei garanteeri iga-aastase hinnatõusu peatumist.

Tema sõnul peaks aga selline kompromiss tähendama murele pikaajalist lahendust. "Ütlen, et peaks vaatama seda kõike kompleksselt."

Eesti Post kannab perioodikat koju kuuel päeval nädalas, kirju toob postifirma koju viis päeva nädalas. "Mis puutub pikemaajalisse hinnaprognoosi, mis üldse juhtuma hakkab, siis ikkagi ootan otsust riigi poolt."

Postimehe peatoimetaja nentis, et mõnest kojukandepäevast loobumine pole täielikult välistatud, kuid kindlasti ei saa see olema laupäev.

"Kui saaksime vastu hinnarahu, siis see oleks asi mida võiks arutada. Kui lihtsalt üks kandepäev kaob, tullakse järgmist kandepäeva võtma," sõnas ta.

Ekspress Meedia teatas plaanitavast hinnatõusust novembris, paberlehe püsitellimuse hind kallineb 60 sendi võrra.

Postimees märkis toona, et soovib veel tuleval aastal ajalehe hinnatõusu vältida, see oleneb aga postifirmade hinnakasvu suurusest. Raudsaar sõnas, et vaadates suurt hinnakasvu, pole lehtede hinnatõusu plaanist jätkuvalt loobunud.

Samal ajal valmistab meediafirmadele muret hiline kojukanne, kokkuhoiukavade tõttu jõuavad hommikused ajalehed lugejateni alles õhtuse postiringiga.

Riik peab valima ajalehtede kojuveol kindla suuna

Raudsaare hinnangul on olukorra lahendamiseks võimalikud kolm varianti ning riigil on tarvis langetada otsus. Ühe võimalusena pakub ta, et kui riik on otsustanud, et kättesaadava postiteenuse pakkumine ei ole oluline, siis tuleks lihtsalt n-ö tõmmata juhe seinast välja, sellest loobuda ja panustada näiteks vanemaealiste õpetamisse digipädevuste omandamisel, et inimesed ei peaks hommikul värskeid lehti ootama.

Teiseks võimaluseks on, et riik võtab kojukande strateegiliseks eesmärgiks ja prioriteediks ning nõustub seda praegusest enam hüvitama. "Ütlevad, et võtame samasuguseks strateegiliseks eesmärgiks nagu laeva- ja lennuühendus Saaremaaga, et maksame selle summa kinni," lisas ta. "Sellises komplektis olen mina valmis arutama ühest kandepäevast loobumist."

Kolmandaks variandiks oleks Raudsaare sõnul leppida kokku miinimumstandard, näiteks neli päeva kojukannet, kuid garanteerida, et näiteks neli aastat kojukandeteenuse hind ei tõuse.

Möödunud aastal tõstis Eesti Post perioodika kojukande hinda 11,1 protsendi võrra, et tõsta postitöötajate palka. Meediaettevõtete liit oli toona nõus maksimaalselt viieprotsendilise hinnatõusuga.