Barnier' sõnul on Brexiti kaubandusleppe kõnelustel olnud teatud edu

Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier andis mõista, et Brexiti-järgse kaubandusleppe viimase minuti kõnelustel on saavutatud teatud edu.

Põhilistes vaidlusküsimustes nagu õiglane konkurents ja kalandus valitsevad endiselt erimeelsused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Barnier' sõnul on leppe sünniks väike võimalus siiski olemas, kui osalised lähipäevil takistusi ületada suudavad.

"Nagu ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, on meie vastutus jätkata neid väga keerulisi läbirääkimisi. Euroopa Liidu ajaloos pole me kunagi varem pidanud kolmanda riigiga läbirääkimisi nii olulise lepingu üle, mis reguleerib kaubavahetust, kalapüüki, energeetikat, transporti, kodanike turvalisust," rääkis Barnier.

"Me pole kunagi pidanud selliseid läbirääkimisi nii lühikese aja jooksul. Oleme pidanud kõnelusi vaid üheksa kuud. Meil on kõigi varasemate kokkulepete jaoks

läinud vaja vähemalt viit aastat. Me anname sellele lepingule kõik tema võimalused, see on meie vastutus, see on endiselt võimalik," lisas ta.