Asekantsler: Brexiti kaubanduskõnelused võivad veel teravamaks minna

Volmer selgitas, et Suurbritannia huvi kaubanduskõnelustel on võimalikult head tingimused Euroopa Liidu siseturul tegutsemiseks, aga Euroopas on palju Briti vetes käivast kalapüügist sõltuvaid piirkondi. See teeb kokkuleppe saavutamise keeruliseks.

"Küsimused peavad kuidagi tasakaalus lahendatud saama ja seda otsitakse praegu," ütles Volmer.

Ta tõdes, et olukord võib veelgi teravneda. "Kui te jälgisite sõnumit, mis tuli Euroopa Komisjonist Ursula von der Leyeni ja Briti peaministri Boris Johnsoni viimasest telefonikõnest, siis väljend oli, et neil on "kasulik infovahetus", mis tähendab diplomaatilises keeles suhteliselt teravas toonis läbitud vestlust. Aga ma arvan, et see saab veel teravamaks minna, keemispunkt peab natuke veel lähemale tulema enne, kui see lahendus tuleb. Aga tõenäosus, et see lahendus siiski tuleb, on veel täiesti olemas," rääkis Volmer.

Asekantsler selgitas, et praegu ongi alles kolm võimalikku stsenaariumit: 1. kokkulepe saavutatakse käesoleva nädala jooksul, mis tähendab, et lepe jõuaks jõustuda 1. jaanuarist; 2. kokkulepe tuleb vahetult enne jõule või jõulude ja aastavahetuse vahel, mis tähendab, et 1. jaanuarist hakkab kehtima WTO reeglitega üleminekuperiood, mis lõpeb kuni uue leppe vastuvõtmiseni; 3. Suurbritannia ja Euroopa Liidu teed lähevad lahku leppeta.