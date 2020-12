PPA kontrollib senisest enam piiriületajate isolatsioonikohustuse täitmist

Politsei- ja piirivalveamet on hakanud piirikontrollis suuremat tähelepanu pöörama piiriületajate kodus viibimise kohustusele. Isolatsiooninõuete rikkujaid ärhvardab kopsakas sunniraha.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peavad Venemaalt Eestisse saabujad viibima kümme päeva isolatsioonis. Mõnikord seda nõuet ei täideta ja kodus viibima pidanud isik soovib taas piiri ületada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei fikseerib kõik taolised juhtumid ning isolatsiooninõude rikkujale võib terviseamet määrata kuni 9600 eurot sunniraha.

"Kui me näeme, et inimene peaks püsima kodus või oma viibimiskohas, kuid sellegipoolest ta tuleb piirile enne, kui tal eneseisolatsiooniaeg lõpeb, siis me sellise juhtumi fikseerime ja edastame andmed sunniraha määramiseks terviseametile," selgitas piirivalve välijuht Janis Lepasaar.

"Iga nädal me näeme, et on kümmekond inimest sellise kohustusega, kes ületavad korduvalt riigipiiri. Kontrollime seda juba pikemat aega, aga viimasel ajal hakkasime sellele rõhku pöörama rohkem," ütles ta.