Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu lisanduvad uued raviteenused

Eelnõu peamiste muudatuste kohaselt lisatakse loetellu uued raviteenused, näiteks füsioterapeutide, tegevusterapeutide, kliiniliste psühholoogide ja logopeedide kaugvastuvõtud ja kaugteraapiad, palliatiivne hapnikravi; laiendatakse diagnostikavõimalusi, näiteks nukleaarmeditsiinilised uuringud; laiendatakse olemasolevate teenuste tingimusi, näiteks meditsiiniline lennutransport Euroopa Liidust; ja uuendatakse olemasolevate teenuste hindasid, näiteks COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 koroonaviiruse RNA määramine PCR meetodil.

Eelnõuga luuakse uus teenus erialadevaheliseks e-konsulteerimiseks eesmärgiga luua tervishoiuteenuste osutajatele võimalus konsulteerida patsiendi ravi osas. Lisaks on patsientidel võimalus saada konsultatsiooni tervishoiuteenuse osutajaga, mida motiveeritakse täiendavalt tulemustasu maksmise võimalusega. Loetellu lisatakse uued kaugteenused, näiteks kaugpsühhoteraapia seanss, kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel. Eelnõuga kaasajastatakse teenuste piirhindu ja rakendustingimusi, näiteks kardioloogias. Piirhindade muutmine on seotud toimeainete ühikuhindade muutusega.

Eelnõuga lisatakse uued haiglaravimid leukeemia ja lümfoomi raviks, kahe harvaesineva haiguse raviks ning neuroendokriin- ja rinnakasvaja raviks.

Üldarstiabis lisatakse eelnõuga uued teenused, näiteks uue teenusena sõidukulu kompenseerimiseks perearsti asendamise korral asendusteenuse osutajale, võimalus täiendada tervisekeskuse meeskonda õe või tervishoiu tugispetsialistiga, näiteks kliinilise psühholoogiga, perearsti pearaha komponendi hulka lisatakse ka kontaktivaba infrapunatermomeetri soetamine, samuti suurendatakse tervisekeskuste ja üksikpraksiste baasraha füsioteraapia tarvikute ja IT tarkvara kasutamisel.

Eelnõuga tehakse ka muid muudatusi, näiteks lisatakse loetellu ennetusmeetmeid, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenusele määratakse lisatasu, täiendatakse nakkustõrje tõkestamise kulusid, kuid siia ei kuulu COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 koroonaviirus. Koolitervishoiuteenuste hinnamudelisse lisatakse kontaktivaba infrapunatermomeeter. Hooldekodudes õendusabi kättesaadavuse parandamiseks võimaldatakse alla 20 voodikohaga hooldekodudel võtta tööle poole koormusega õde tasudes pearaha 20 inimese eest. Muudatus võimaldab senisest paremini leida õe puhkuse ajaks asendaja, kuna lisandub õe asendustasu.

Tervishoiuteenuste loetelus tehtud muudatused on heaks kiidetud haigekassa nõukogus 6. novembril. Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste kogumõju 2021. aastal on haigekassa eelarvele kuni 9,27 miljonit eurot. Rahalised vahendid on selleks haigekassa eelarves olemas. Tervishoiuteenuste loetelu muudatused on tehtud erialaühenduste esitatud tervishoiuteenuste ja ravimiteenuste taotluste alusel ning Eesti Haigekassa ettepanekul.

Määrus jõustub 1. jaanuaril.