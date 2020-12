Küsitlus: rahvas soovib Estonia katastroofi uut uurimist

Enamik eestlasi ja rootslasi tahab, et valitsused korraldaksid Estonia katastroofi põhjuse selgitamiseks Estonia vrakile uusi sukeldumisi, näitab EPL-li ja Rootsi rahvusringhäälingu SVT ühine küsitlus.

Selguses, et toetuses uuele uurimisele on toimunud maalihe, millest võib valitsustel olla keeruline mööda vaadata, kirjutas Eesti Päevaleht.

Värske küsitlus näitab, et Eestis pooldab tuukritega Estoniale sukeldumist 65 protsenti vastanuid. Kui panna juurde vraki muude meetoditega uurimine, kasvab uue uurimise pooldajate osakaal koguni 73 protsendini.

Mõneti üllatuslikult ei jää tasakaaluka Rootsi arvud sugugi maha. Uut Estonia vrakile sukeldumist sooviks 64 protsenti rootslasi.

Rootsi küsitluse korraldanud Novus Groupi juht Torbjörn Sjöström märkis, et rahva jaoks on Estonia katastroofi puhul liiga palju lahtisi otsi.

Eesti hukkunute omaste ühingu Memento Mare juht Raivo Hellerma polnud eestlaste vastustest üllatunud.

Hellerma tõi esile, et peale selle, et avastati uus auk, on ka osa pääsenuid tulnud välja uue infoga.

Rootsi siseminister Mikael Damberg ütles Eesti Päevalehele, et kui ohutusjuurdluskeskused näevad vajadust uurimine uuesti avada, siis Rootsi valitsus teebki seda.

"Uut uurimist juhivad Eesti võimud, aga kui keskused näevad vajadust korraldada uusi sukeldumisi, anname sellele kogu vajaliku tehnilise toe.