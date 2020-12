Lasnamäe kõrged nakatumisnäitajad tulevad suurest asustustihedusest

Viimase nädalaga on Tallinnas lisandunud ligi 1500 uut nakatumisjuhtu, neist kolmandik ehk ligi 500 on registreeritud Lasnamäel. Mis on selle põhjuseks, küsis saatejuht Liisu Lass.

"Viirus levib kõige paremini seal, kus on palju inimesi tihedalt koos," rääkis Öpik.

Volohhonskaja lisas: "Suured kortermajad, liftid, trepikojad. Suured koolid, suured kauplused, suured koolid, ühistransport. Palju lihtsamaid kohalkäimist nõudvaid töid tegevaid inimesi." Ta selgitas ka, et Lasnamäel elab keskmisest enam vähemkindlustatud inimesi, kes kardavad töö kaotamist ja võivad seetõttu näiteks nohuga ikkagi tööle minna.

Ka Öpik märkis, et töökollektiivide kollete puhul on olnud näha, et need tekivad just tootmisettevõtetes.

Teises infovoolus venekeelsed inimesed koroona osas enam ei ela täna, märkis Volohhonskaja.

Öpik ütles, et aastavahetuseks on ka Tallinna linnal sõnum endiselt, et pühad peavad tulema kitsa ringi pühad: "Ei ole mõtet korterelamutes minna naabrinaisele külla."

"Oleme üle linna tuletanud meelde korteriühistutele, et trepikodade korraspidamine ja tuulutamine on oluline," lisas Öpik.

Lasnamäel on ka Tallinna konkurentsitult kõrgeim nakatumisnäit - 740 nakatunut 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul.