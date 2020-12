USA meedia: tähtsa poliitiku büroos töötas Hiina spioon

Ameerika veebiuudiste portaali Axiose andmeil töötas demokraadist USA kongressi liikme Eric Swalwelli juures Hiina luureagent ja FBI informeeris teda sellest 2015. aastal. Swalwelli enda kommentaarist selgub, et ta võis agendist teada isegi varem.

Swalwell ise pole palju kommenteerinud oma seoseid kommunistliku Hiina väidetava spiooniga, viidates vajadusele kaitsta salastatud teavet. Ühe vähestest kommentaaridest andis ta USA telejaamale CNN, kus kongressiliige täpsustas oma sidemeid väidetava Hiina spiooniga.

"Kuus aastat tagasi teatas FBI mulle sellest indiviidist ja ma olin šokeeritud. Ma pakkusin FBI-le oma abi ja nad tänasid mind ning see isik ei ela enam USA-s," sõnas Swalwell.

USA ajalehe The Wall Street Journali hinnangul on kahtlane, et USA demokraatliku partei fraktsiooni juhataja Nancy Pelosi nimetas 2015. aasta 14. jaanuaril Swalwelli kongressi julgeolekunõukogu liikmeks. Swalwell hakkas juhtima komiteed, mis vastutas USA luureagentuuri CIA järelvalve eest.

Swalwell määrati CIA üle teostama järelevalvet kõigest mõni nädal hiljem, kui FBI oli talle teatanud tema büroos tegutsevast Hiina spioonist.

USA kongressis soovivad paljud vabariiklased rohkem teavet Swalwelli ametisse määramise kohta ja on oma murest teada andnud ka kongressi spiikrile Nancy Pelosile.

Swalwell leiab, et USA presidendi Trumpi administratsioon lekitas tema väidetavad kokkupuuted Hiina spiooniga sihilikult Axiosele.