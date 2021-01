Hiina soovib USA uue administratsiooniga suhteid parandada

Hiina valitsus teatas, et soovib USA uue Joe Bideni administratsiooniga dialoogi arendada, et parandada kahe suurriigi omavahelist läbisaamist.

Hiina välisminister Wang Yi kutsus Bidenit olema ratsionaalne, avama dialoogi ja alustama uuesti koostööd, teatas The Times.

"President Trump võttis vastu täiesti vale Hiina poliitika. Põhiline põhjus on see, et USA võimud on Hiinast tõsiselt valesti aru saanud ja pidanud Pekingit suurimaks ohuks," sõnas Wang Yi Hiina riiklikule uudisteagentuurile Xinhua.

Wang Yi intervjuu toimus pärast seda, kui USA välisminister Mike Pompeo kirjeldas Hiina juhtkonda kui "habrast diktatuuri", mis purustab vabadusi.

Peking süüdistab Trumpi administratsiooni kahe suurriigi kaubandussuhete halvenemises.

Lisaks kaubandusele on Washingtoni ja Pekingi suhteid häirinud veel Hiina territoriaalsed nõuded Lõuna-Hiina merel, mõlemapoolsed spionaažisüüdistused, Taiwani iseseisvus ja koroonaviiruse epideemia.

Wangi sõnul otsib Peking uue USA administratsiooniga koostööd ja stabiilsust, sekkumata Ameerika Ühendriikide sisepoliitikasse.

"Samamoodi peab USA austama ka Hiina sotsiaalsüsteemi ja arenguteed ning austama hiinlaste seaduslikke õigusi parema elu jätkamiseks," lisas Wang.

Taiwani osas pole Peking seni kompromissidest märku andnud, hiljuti keelduti Taiwani presidendi Tsai üleskutsest alustada sisukaid dialooge.

"Taiwani pakkumine paljastas nende soovi saada iseseisvaks," teatas Hiina pressiesindaja Zhu Fenglian.

Eeldatakse, et Bideni administratsioon jätkab Trumpi kõva käega poliitikat Hiina suhtes.