Eestis kogub hoogu suuremõõtmeliste telerite ostubuum

Erinevad elektroonikapoed on täheldanud, et inimesed ostavad aasta-aastalt üha rohkem suuremõõtmelisi televiisoreid. Eriti on kasvanud just nõudlus suuremate kui 50-tolliste telerite järele.

OnOffi turundusjuht Veste Kivipalu ütles ERR-ile, et suurte telerite müük on iga aasta kasvanud ning huvi nende vastu suureneb pidevalt.

Kivipalu tõi välja, et viimase aastaga on näiteks suuremate kui 60-tolliliste televiisorite müük kasvanud koguni 40 protsenti.

"Tehnika arenedes on loomulik, et toimub ka üldine hinnalangus ning sama summa eest saab nüüd juba suurema ja parema teleri kui aasta või kaks tagasi. Näiteks 50- kuni 55-tollise teleri keskmine müügihind oli eelmisel aastal ca 660 eurot, sel aastal juba ca kümme protsenti väiksem," sõnas Kivipalu.

Sama tõi välja ka Sandman Grupi, mille alt tegutseb Euronicsi kaubakett, turundusdirektor Kristjan Terase.

"Telerite hinnad on ajas tõepoolest langenud. See tähendab, et täna saab sama raha eest osta suurema diagonaaliga teleri kui veel mõni aasta tagasi. See väljendub ka tarbijate eelistustes – kui kunagi olid populaarsed 42-tollised telerid, siis täna näeme üleminekut, kus eelistatuimaks ekraanimõõduks on saamas 65 tolli varasema 55 tolli asemel," sõnas Terase ERR-ile.

Ta selgitas, et uute televiisorite ostmist soodustavad muu hulgas HDR-tehnoloogia ja erinevad Smart TV platvormid.

"Viimane tähendab seda, et kasutaja saab telerisse paigaldada populaarsete voogedastusplatvormide äppe nagu näiteks Netflix, YouTube, WRC+ ja paljud teised," täpsustas Terase.

Klicki juhatuse liige Kaire Koik ütles ERR-ile, et viis aastat tagasi maksis odavam 55-tolline teler umbes 900 eurot, kuid nüüd saab selle kätte juba 400 euro eest.

"Minu hinnangul kasvab 55-tolliste ja suuremate telerite tükimüügi osakaal umbes kuue kuni kaheksa protsendi võrra aastas juba viimased neli aastat, moodustades praeguseks pea poole kogu turul müüdavatest teleritest," sõnas Koik.

Koroonaviiruse pandeemia mõjul osteti rohkem tehnikat kodukontorisse

"Koroonaviiruse pandeemia ajal suurenes eelkõige arvutite, monitoride ja veebikaamerate müük ning muude kodukontoris vajalike tehnikavidinate müük (kõrvaklapid, juhtmed, võrgutarvikud, kõlarid). Märgatavalt tõusis ka juukselõikurite, fritüüride, varstolmuimejate, elektriliste tõukerataste, nuti- ja spordikellade, espressomasinate, külmkappide ja sügavkülmikute ning integreeritava köögitehnika müük," tõi OnOffi turundusjuht välja.

Ka Koik ja Terase sõnasid, et enim osteti tehnikat just kodukontorisse.