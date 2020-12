Briti terviseminister: uus viirusetüvi on kontrolli alt väljas

Briti valitsus kehtestas Londonis ja Inglismaa kaguosas jõuluajaks ranged piirangud, sest koroonaviiruse uus tüvi on kontrolli alt väljas, ütles pühapäeval Briti terviseminister Matt Hancock.

"Tegutsesime väga kiiresti ja otsustavalt," ütles Hancock usutluses Sky Newsile. "Paraku on uus tüvi kontrolli alt väljunud. Me peame selle kontrolli alla saama."

Hancock hoiatas, et ranged piirangud jäävad jõusse, kuni koroonavaktsiin on täies ulatuses välja saadetud. Terviseministri sõnul on olukord ülimalt tõsine.

"Äärmiselt raske on hoida uut tüve kontrolli all, kuni inimesed on vaktsineeritud. Säärase olukorraga oleme silmitsi järgmised paar kuud," lisas ta.

Briti peaminister Boris Johnson teatas laupäeval, et miljonid britid peavad kõik jõuluplaanid tühistama ja kodus püsima, sest uus viirusetüvi levib äärmiselt kiiresti.

Teadlased avastasid viiruse uue tüve esmakordselt septembris. Inglismaa rahvaterviseamet teavitas valitsust reedel, kui modelleerimine tõi ilmsiks uue tüve tõsiduse. Ameti esindaja kinnitas usutluses Sky Newsile Johnsoni sõnu, et uus viirusetüvi võib olla 70 protsenti nakkavam, kuid lisas, et andmed on esialgsed.

Osa riike peatab transpordiühenduse Suurbritanniaga

Belgia peatab alates pühapäeva südaööst reisilennukite ja -rongide saabumise Suurbritanniast, kus on avastatud senisest nakkavam koroonaviiruse tüvi, teatas Belgia valitsus pühapäeval.

Peaminister Alexander De Croo ütles telekanalile VRT, et keeld kehtib vähemalt 24 tundi.

Ka Saksamaa kaalub lendude keelustamist Suurbritanniast ja Lõuna-Aafrika Vabariigist, teatas Saksa terviseministeeriumile lähedane allikas pühapäeval.

Sarnaselt Hollandiga, kus pühapäeval jõustus keeld kõigile Suurbritanniast saabuvatele reisilendudele, kaalub Saksa valitsus "tõsiselt" sama sammu, lisas allikas.