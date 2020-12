Eesti ei kavanda erilendude korraldamist oma kodanike kojutoomiseks Ühendkuningriigist, millega on seoses seal avastatud märksa nakkavama koroonaviiruse tüvega peatanud ühenduse suur osa Euroopa riike, ütles välisminister Urmas Reinsalu.

"Kui küsimus on selles, et kas meil on praegu laual variant nii-öelda evakuatsioonilennuks, siis ei - niisugust otsust langetatud ei ole," ütles Reinsalu esmaspäeval ERR-ile.

Samas kutsus välisminister Ühendkuningriigis asuvaid Eesti kodanikke endast teadma andma, registreerides ennast ministeeriumi kodulehel.

Reinsalu sõnul on see vajalik, kuna kontaktide olemasolul saab välisministeerium Eesti kodanikke operatiivselt informeerida.

Lisaks soovitas välisminister endast teada anda inimestel, kellel on erakorralisi probleeme, mida ministeeriumi konsulaarosakond võiks aidata lahendada. Üldiselt soovitas ta aga Ühendkuningriigis asuvatel inimestel praegu reisimisest hoiduda ja jääda oma asukohta.

Brexiti kontekstis on Suurbritannias ennast registreerinud üle 11 000 Eesti kodaniku, et nad saaksid tulevikus jääda legaalselt Ühendkuningriiki, ütles minister.

Ehkki praegu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike peatanud lennud Ühendkuningriiki kuni aasta lõpuni, võidakse otsust muuta ja taastada lennud varem, kui saadakse seda lubavat infot uue viirusetüve kohta, märkis Reinsalu.

Välisministeeriumi konsulaarabi büroo juht Tiina Kallasmaa ütles esmaspäeval ERR-ile, et neil on andmeid 38 Ühendkuningriigis asuvast Eesti inimesest, kes on oma lühiajalise sealoleku registreerinud.