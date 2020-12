Brexiti üleminekuperioodi lõpp toob rea muutusi

Muutused puudutavad reisimist, kaubavahetust, pakkide tellimist. Kuna Ühendkuningriik lahkub nii Euroopa Liidu siseturult kui ka tolliliidust, hakkab kehtima tollirežiim. Seoses inimeste vaba liikumise lõppemisega tekib vajadus Ühendkuningriiki tööle või õppima minnes taotleda töö- või elamisluba, teatas välisministeerium.

Need muudatused leiavad aset igal juhul, hoolimata sellest, kas 1. jaanuariks on Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel õnnestunud kaubandusleping sõlmida või mitte.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas, et kindlasti ei muutu alates 1. jaanuarist Eesti ja Ühendkuningriigi kahepoolsed suhted. "Meie omavaheline suhtlus jääb sama lähedaseks kui see siiani on olnud. 2021. jaanuaris tähistame 100 aasta möödumist diplomaatiliste suhete loomisest," rõhutas välisminister.

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020. Pärast lahkumist hakkas kehtima üleminekuperiood, mis lõpeb 1. jaanuaril 2021.

Olulisemad muudatused:

REISIMINE

Lühiajaline reisimine Ühendkuningriiki (kuni kuus kuud järjest) on ka peale 1. jaanuari endiselt viisavaba. Alates 1. jaanuarist on soovitav Ühendkuningriiki reisimisel kasutada mitte ID-kaarti, vaid passi.

Samuti on soovitav sõlmida tervisekindlustus, sest Euroopa Liidu ravikindlustuskaart enam Ühendkuningriigis ei kehti.

Kehtestuda võivad rändlustasud, tariifide kohta saab lähemat infot oma teleoperaatorilt.

Autojuhtidel tuleb Ühendkuningriigis liiklemiseks soetada rahvusvaheline roheline kaart.

Lemmikloomaga reisijatel tuleb arvestada, et alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti Ühendkuningriigis Euroopa Liidus välja antud lemmikloomapass.

Alates 1. jaanuarist 2021 muutub ELi ja UK vahel reisivate reisijate kaitstuse tase. Näiteks ei kehti Euroopa Liidu lennureisija õigused juhul, kui reisimisel Ühendkuningriiki või Ühendkuningriigist on vedajaks Ühendkuningriigi lennuettevõtja.

Kallineda võivad kaardimaksete teenustasud.

Muutuvad võrgusisuteenuste kaasaskantavuse reeglid. ELi tasuliste võrgusisuteenuste (tele- ja filmiteenused, muusika nt Spotify, e-raamatud) klientidel ei pruugi olla juurdepääsu võrgusisuteenustele, mille nad on elukohariigis tellinud kui nad reisivad UKsse, või neil võib olla teenustele piiratud juurdepääs.

REISILE KAASA VÕETAV VÕI REISILT TOODAV KAUP

Ühendkuningriiki reisimisel on soovitav tutvuda Ühendkuningriigi tollieeskirjadega. Teatud kaupade või isiklike asjade (näiteks toidukaubad, taimed ja taimsed saadused, ravimid jne) sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning see kaup tuleb tollis deklareerida.

Naastes reisilt tagasi Eestisse tuleb arvestada, et tollimaksuvaba impordi suhtes kohaldatakse samu piiranguid kui kolmandast riigist saabudes. Reisija kaasa toodud kaup, mis on kaubanduslikku laadi või ületab maksuvaba väärtuse või koguse, maksustatakse tollimaksu, käibemaksu ja aktsiisiga.

Teatud kaupadele kehtivad Eestist Ühendkuningriiki välja viies või Eestisse sisse tuues koguselised piirangud (nt alkohol, tubakatooted, mootorikütus) või eriloa nõue (nt ravimite puhul). Piima- ja lihatooteid Ühendkuningriigist eratarbimiseks sisse tuua ei tohi. Toidukaupade info eraisikutele leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt.

POSTIPAKID

Ühendkuningriigist postipakkide tellimisel jäävad vähem kui 150 eurot maksvad postisaadetised tollimaksuvabaks. Kuni 1. juulini 2021 tuleb enam kui 22 eurot maksvate postisaadetiste puhul tasuda käibemaks. Alates 1. juulist 2021 tuleb tasuda käibemaks kõikidelt saadetistelt ja lisaks ka tollimaks kui saadetise väärtus on rohkem kui 150€.

TÖÖTAMINE JA ÕPPIMINE

Töötamiseks tuleb taotleda tööviisa vastavalt Ühendkuningriigi immigratsiooniseaduses kehtestatud punktisüsteemile.

Õppimiseks, mis kestab kauem kui kuus kuud, on vajalik eelnevalt taotleda tudengiviisa, vastavalt Ühendkuningriigi immigratsiooniseadusele punktisüsteemi alusel.

ETTEVÕTLUS