Eesti peatab ajutiselt lennuliikluse Ühendkuningriigiga

Välisministeeriumi teabe kohaselt on mitmed riigid, sh Läti katkestanud või kaalumas reisijateveo katkestamist Ühenkuningriigiga. Lisaks on riigid kaalumas täiendavaid isolatsioonimeetmeid sealt saabuvatele reisijatele.

"Valitsus nõustus, et vajalik on rakendada ettevaatusabinõusid ja peatada koos teiste riikidega ajutiselt lennuliiklus Ühendkuningriigiga kuni uue aastani. Otsus on tehtud selleks, et kaitsta meie inimeste tervist. Jätkuvalt kehtib soovitus vältida jõulupühadel ja koolivaheaja perioodil välismaale reisimist – välisreisid tuleks koroonaviiruse jätkuvalt kõrge leviku tõttu ka teistes riikides edasi lükata," lausus peaminister Jüri Ratas.

"Piirang Eesti ja Ühendkuningriigi vahel lennureisijate veole on ajutine ja valitsus vaatab selle üle kohe, kui meil on koroonaviiruse uue tüve kohta rohkem informatsiooni," lisas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Täpsemat informatsiooni lennuliikluse piirangu kohta jagab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Koroonaviiruse leviku ja selle uue tüve esinemise tõttu on Ühendkuningriik võtnud pühapäevast alates kasutusele täiendavad piirangud.