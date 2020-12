Maa-ameti andmetel tehti tänavu novembris kinnisvaraturul ligi 4800 ostu-müügitehingut, mis on 23 protsenti rohkem kui aasta tagasi novembris ning kuus protsenti vähem kui oktoobris.

Novembris oli kinnisvaraturg tavapäraselt aktiivseim Harjumaal, kus toimus ligikaudu 44 protsenti kõikidest tehingutest. Järgnesid Tartu, Pärnu, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond. Ülejäänud maakondade osatähtsus jäi alla 5 protsendi.

Võrdluses mullusega on tänavu novembris ostu-müügitehingute kasvu panustanud kõik kolm turusektorit. Novembris tehti hoonestamata maaga 1478 tehingut, mis on ligi 66 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal, hoonestatud maadega 821 tehingut ehk 28 protsenti enam, ning eluruumina müüdud korteriomanditega tehti 2288 tehingut, mis on ligi kümme protsenti enam kui aasta tagasi.

Hoonestamata maade turusektori muutus tuleneb peamiselt Harju, Lääne-Viru ja Tartu maakonnas toimunud hoonestamata kinnisasjadega tehtud tehingute arvu kasvust. Kõigis kolmes maakonnas domineeris novembris hoonestamata maatulunduslike varade müük, Harju- ja Tartumaal oli samuti palju hoonestamata elamumaa müüke.

Pealinna korteritehingute arv oli novembris suurem kui aasta tagasi. Tehti 993 tehingut, mis on üheksa protsenti rohkem kui eelmise aasta novembris. Seejuures moodustas uute korterite müük ligi 37 protsenti kõikidest eluruumina müüdud korterite tehingutest Tallinnas. Tartu ja Pärnu linnas oli korteritehingute koguarv vastavalt 10 ja 33 protsenti suurem kui aasta tagasi samal ajal.

Novembris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 2137 eurot, mis oli eelmise aasta novembriga võrreldes 2 protsenti rohkem ja eelmisest kuust 1 protsent vähem. Tartu korterite keskmine ruutmeetrihind oli novembris 1697 eurot, mis oli mullusest 13 protsenti ja eelmisest kuust 4 protsenti rohkem. Pärnu linna korterite keskmine ruutmeetrihind oli novembris 1333 eurot, olles aastatagusest ajast 10 protsenti rohkem ning eelmise kuuga sisuliselt samal tasemel.