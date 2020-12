Gamaleja märkis, et Vene Otseinvesteeringute Fond pakkus AstraZenecale kasutada üht vaktsiini Sputnik V komponenti, et luua veel üks tõhus koroonaviiruse vastane preparaat ja ettevõte võttis selle pakkumise vastu.

AstraZeneca "alustab oma ja Sputniku 26. serotüübi adenoviiruse vaktsiini kombinatsiooni tehnilist uurimist lähiajal kolmes riigis, seal hulgas Lähis-Ida riikides", ütles Dmitrijev. R-Pharm osaleb ettevõtmises selle uuringu ühe sponsorina.

"Me tervitame selle järgu algust. Arvame, et see on eeskujuks paljudele teistelegi tootjatele töötada samuti partnerluses. Olen kindel, et Sputnik V ja uus preparaat jõuavad paljude riikide vaktsiiniportfooliosse," märkis Dmitrijev.

Ta lisas, et Venemaa on valmis partnerluseks lääneriikidega, et pakkuda Vene vaktsiini inimestele, kes on muudele vaktsiinidele allergilised.

"Oleme valmis tagama Sputnik V tarned lääneriikidesse, sealhulgas selle kategooria inimestele," ütles Dmitrijev.