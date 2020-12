Eesti suuremate haiglate juhid ei usu, et inimesed suudavad pühade ajal distantsi hoida ning seetõttu on uue aasta alguses oodata raskusi plaanilises ravis. Probleeme tekitab ka viiruse levik haiglapersonali seas.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu rääkis ERR-ile, et PERH-i töötajate seas on 43 positiivse koroonatesti andnud inimest ning karantiinis on 77 lähikontaktset. "Need numbrid igapäevaselt muutuvad. Kes tuleb isolatsioonist ja karantiinist välja, kes tuleb juurde," lausus Peedu.

Peedu sõnul on meditsiinipersonali haigestumine murettekitav ja mõjutab oluliselt ka haigla tööd tuues alles jäänud töötajatele kaasa ületunde.

PERH-is on hetkel ravil 66 koroonapatsienti, nendest intensiivravis üheksa, kellest omakorda kuus on juhitaval hingamisel.

Peedu hinnangul toovad pühad haiglates kaasa koroonapatsientide kasvu. "Teadlaste arvutused on ka haiglaravi vajavate patsientide osas väga täpseks osutunud. Tänase seisuga on haiglaravil 362 inimest. Me eeldame, et jõulude ja aastavahetuse ajal ikkagi saadakse rohkem kokku inimestega kui võiks saada. Kui jätkub see, et iga päev tuleb haiglatesse 40 patsienti, on aastavahetuseks Eesti haiglates 500 Covid-patsienti. Seda kõike arvestades pole mul kahtlust, et 500 me saame aasta alguses kätte," sõnas Peedu.

"Sellisel juhul on haiglad aasta alguses päris käpuli. Ma olen päris kindel, et sellise stsenaariumi korral täiendavad piirangud Eestis peavad tulema, seal enam möödapääsu ei ole," kommenteeris Peedu.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee ütles ERR-ile, et praegu on töölt eemal umbes 150 inimest, nende seas umbes 60 kooronapositiivset.

"Täna veel tuleme toime. Aga kui nii edasi läheb ja sama suur vabadus ümberringi on, siis asi läheb väga kriitiliseks," ütles Allikvee.

"Mulle need pühad ei meeldi asutusejuhina. Inimesed on täisvabaduses ja nii kurb kui see ka ei ole, siis inimesed ei anna endale aru. Ida-Viru ravijuht Kariis (Dr. Toomas Kariis - toim.) ütles väga ilusasti ETV-s, et eelkõige selleks, et me sellega toime tuleks, peavad inimesed iseennast kaitsma. Aga kuna inimene käega seda viirust ei kompa, siis tekib tunne, et häda pole midagi ja ta ennast ei kaitse. Ja kui ta ennast ei kaitse, siis ümbruskonnaga pole midagi teha," sõnas Allikvee.

Allikvee sõnul on haiglas praegu umbes 60 koroonapatsienti, kohti koroonahaigetele on aga 63. "Kui tuleb käsk, siis tuleb osakonda laiendada ja siis praktiliselt plaaniline töö on selleks aastaks unustatud," rääkis Allikvee.

Allikvee andis oma soovituse pühade veetmiseks. "Pere ringis, maskid ainult, käte desinfitseerimine, distants ja 2+2 reegel. Need jõulud ja uus aasta on tõesti teistmoodi, kui me oleme harjunud, aga me oleme palju pidutsenud, võime olla natuke tagasihoidlikumalt ka," lausus Allikvee.