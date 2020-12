Rae vald kehtestas IKEA kaubamaja detailplaneeringu

Rae vallavalitsus tegi detailplaneeringu kehtestamise otsuse teisipäeval. Abivallavanem Priit Põldmäe ütles ERR-ile, et planeeringu avalikustamise ajal laekus nii mõnigi ettepanek, sealhulgas avastati planeeringuala läheduses asuva Maxima logistikakeskuse riskioht.

Argumendi, et teisel pool Tallinna ringteed asuv Maxima logistikakeskus kasutab oma tegevuses ammoniaaki ja diislikütust, esitas kahe kaubamaja krundi läheduses elava inimese nimel vandeadvokaat Kristo Kallas.

"Seoses Maximaga viidi läbi täiendav riskianalüüs, kuidas võimaliku ohu korral peaks käituma. Need pandi planeeringusse sisse. Kuivõrd oli ka muid asju, proovisime ka neile vastuse anda. Oma arust me leidsimegi lahenduse, aga asjaosalised ei olnud valmis vaietest loobuma, arvates, et see ei ole ikkagi piisav. Siis mindi rahandusministeeriumisse, nagu seadus ette näeb," rääkis Põldmäe.

Rahandusministeeriumist teatati möödunud nädalal Rae vallale, et nemad planeeringu kehtestamiseks takistusi ei näe. "Kaardi peale oli küll vaja väikesed täiendused teha, aga põhimõtteliselt andsid loa, et need vaided ei puuduta planeeringut niivõrd palju, et me ei peaks seda kehtestama," lausus Põldmäe.

IKEA valmis edasi minema

Põldmäe teadmisel on IKEA kaubamaja projekteerimisega valmis saanud ning järgmine samm on ehitusloa taotluse esitamine.

"Nad ei ole öelnud konkreetseid tähtaegu, aga on öelnud, et kohe, kui võimalus tekib, lähevad nad protsessiga edasi. Kui me sügisel suhtlesime ja küsisime, kas tänane olukord võib kuidagi takistada nende soove, siis nad ütlesid küll, et neil on kõik plaanipärane, ja kui neil avaneb võimalus esitada ehitusloa taotlus, siis nad selle esitavad, ja kui nad selle kätte saavad, siis hakkavad ehitama," rääkis Põldmäe.

Põldmäe sõnul võtab ehitusloa tavapärane menetlus aega umbes kuu. "Kui nad on kõike hoolikalt teinud ja ametitel ei ole märkusi, siis on see selline kuuajaline protsess, aga kui ametitel on märkusi, siis võib see venida ka pikemaks," ütles abivallavanem.

Mööbligigant IKEA kavandab Rae valda Kurnasse Tallinna ringtee äärde rajada 40 000 ruutmeetri suuruse kaubamaja. IKEA ostis Rae vallalt 20 hektari suuruse krundi 2019. aastal.

IKEA Baltikumi müügijuht Johannes Johannesson ütles tänavu jaanuaris ERR-ile, et ehitusluba soovitakse saada enne 2020. aasta lõppu ning plaan näeb ette, et IKEA kaubamaja valmib kolme-nelja aasta jooksul.