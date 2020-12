Postimees Grupi telekanalid liiguvad uue äriühingu alla uuest aastast

Margus Linnamäe investeerimisfirma MM Grupp teatas oktoobris, et loob teleäri arendamiseks uue ettevõtte ja seni Postimees Grupi nime all tegutsenud telekanalid liiguvad uude äriühingusse. Praeguseks on esitanud Duo Media Networks taotluse võtta Postimees Grupilt üle Kanal 11 edastamine.