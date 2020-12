Esimesed vaktsiinisaadetised on Euroopa Liidu liikmesriikides kohal

Mõnda riiki jõudis Pfizer/BionTechi vaktsiin juba reedel ning Ungaris tehti vaktsineerimisega ka juba algust.

Range politseivalve all saabus esimene vaktsiinikoorem Spallanzani haiglasse Roomas. Koorem läbis pika tee, sest kõik täna laiali jagatud vaktsiinid alustasid teekonda Pfizeri tehasest Belgiast. Spallanzani haiglast, Itaalia koroonavõitluse keskusest, veetakse vaktsiinid edasi Itaalia sõjaväeautodega.

Ranged turvameetmed on vajalikud, et kurjategijad ei saaks vaktsiinivoore rünnata ning röövitud vaktsiiniga mustal turul hangeldama hakata.

Ka Leedusse saabusid vaktsiinid hommikuhämaras tugeva politseivalve saatel. Vaktsineerimine peaks Leedus lahti minema pühapäeva hommikul kell kaheksa.

Skeem, mille alusel inimesi vaktsineeritakse, on kogu Euroopas enam-vähem sarnane – kõigepealt eesliinitöötajad, siis vanurid, neist omakorda esmalt hooldekodude elanikud. Seejärel juba muud riskigrupid ning siis juba kõik, kes seda soovivad. Kuni järg sinnamaale jõuab, on küll juba suur kevad käes.

Paljude eurooplaste meelest on vaktsiini saabumine tänavune tõeline jõulusõnum, see valgus, mis muidu pandeemia tõttu sünged jõulud helgemaks muudab:

"See on tõesti õnnelik jõulusõnum. Praegusel hetkel on veokid esimeste vaktsiinikoormatega teel kogu Euroopas, kogu Saksamaal, kõigis liidumaades. Järgmised saadetised saabuvad juba ülehomme," ütles Saksamaa terviseminister Jens Spahn.

Spahn rõhutab, et vaktsineerimiskampaaniaga murtakse pandeemia selgroog ning tuleva aasta sügisel, sügistalvel ja jõulude ajal ei valitse koroonaviirus enam meie, vaid meie koroonaviiruse üle.