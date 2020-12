Lukašenko kutsus 11.-12. veebruariks kokku üleriigilise rahvakogu

"Ülevalgeveneline rahvakogu toimub 11.-12. veebruaril. President tegi tärmini teatavaks tänasel ülevalgevenelise rahvakogu ettevalmistamise nõupidamisel," edastas Lukašenkole lähedane kanal Pul Pervogo.

Lukašenko tegi 8. detsembril ettepaneku anda mõningad presidendi volitused üle ülevalgevenelisele rahvakogule.

"Kui me vabastame presidendi mõningatest ülesannetest, tuleb need kuhugi üle anda. Valitsusele ja parlamendile need volitused ei sobi. Kuhu need nihutada? Tuleb leida selline organ. Meil on ülevalgeveneline rahvakogu. Seepärast tuleb mõningad volitused üle anda," ütles Lukašenko tookord kohtumisel Stoubtsõ haiglakollektiiviga.

Lukašenko arvas: "Kui lahustada parlamendile, valitsusele, ministritele, kuberneridele üleantavad presidendi volitused, saabub täielik segadus, mille me elasime üle 1990. aastatel. Seepärast on vaja organit, mis kõik otsekohe tasakaalustaks. See tegutseks rahva, töökollektiivide nimel. See ei ole saadikukorpuse dubleerimine: neid nagu valiti, nii valitakse edasi. Pooldan seda, et teie otsustaksite kõik. Rahvas peab otsustama."

Lukašenko pakkus valida rahvakogu saadikud viieks aastaks ühiskondlikel alustel.

"Seejuures tõstetakse nende staatust ja osa märkimisväärselt: neile allutatakse parlamendi juhid, ministrid ja kubernerid," edastas BelTA Lukašenko sõnad.

Lukašenko tahtis ülevalgevenelise rahvakogu muuta ka põhiseaduslikuks organiks. Esimene taoline rahvakogu korraldati 1996. aasta oktoobris enne põhiseaduse muutmist. Sealtpeale koguneb rahvakogu iga viie aasta järel sotsiaalmajandusliku arengu viisaastakuplaani kinnitamiseks. Need toimusid 2001., 2006. ja 2010. aastal veidi enne presidendivalimisi ja 2016. aasta suvel pärast presidendivalimisi.