Roziko ütles enne vaktsineerimist ajakirjanikele, et süsti ta ei pelga, ent veidi hirmutas teda kohal viibinud ajakirjanike ja kaamerate hulk.

Jelena Rozinko on Kohtla-Järvelt pärit noor arst, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli ning alustas sügisel residentuuri. Juba kevadel töötas ta abiarstina Ida-Viru keskhaiglas COVID-19 haigetele mõeldud EMO-s. See aitas tal veenduda, et nakkushaiguste valdkond pakub talle suurt huvi ning septembrist on ta tegutsenud arst-residendina COVID-19 osakonnas.

Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler märkis vaktsineerimisele eelnenud sõnavõtus, et Ida-Viru keskhaigla on osa Eesti haiglavõrgust ning on loomulik, et COVID-patsiente ravivad meedikud on koos teiste meditsiinitöötajatega esimesel päeval vaktsineeritavate seas.

"Töötajate kaitsmine on oluline ja seetõttu on terviseameti otsus alustada vaktsineerimist just suuremat COVID-19 haigete ravikoormust kandavatest haiglatest igati mõistetav. Samas peab tõdema, et vaktsineerimise algus ei muuda koheselt üldist olukorda – jätkuvalt on vajalik nii haiglas kui ka kõikjal mujal järgida tänaseid nakkuse vältimise reegleid," ütles Bakler.

Laupäeva varahommikul jõudis Eestisse terviseameti lattu esimene partii Pfizeri vaktsiini. Saadetises oli 9750 vaktsiinidoosi 4875 inimese vaktsineerimiseks.

Esimesena alustatakse haiglate, kiirabide ja perearstikeskuste tervishoiutöötajate vaktsineerimisega Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus ning alates tulevast nädalast järk-järgult juba üle Eesti.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Pfizeri vaktsiini Comirnaty pakendi infoleht eesti keeles on kättesaadav ravimiameti kodulehel.