"Kuna meie eesmärk on see planeeritav rahvahääletus ära hoida, mis on korraga nii mõttetu, naeruväärne kui ka julm, siis me oleme valmistanud ette ligi 3500 muudatusettepanekut," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

"Reformierakonna fraktsioonis on 34 saadikut ja iga saadik mõtles ligi sada küsimust, mida võiks rahvalt küsida selle asemel. Mõni läks hoogu, kirjutas rohkem küsimusi, mõni jäi pidama vähema peale, aga kokku tuli umbes 3500. Ükski neist ei ole formaalne, kõik on väga sisulised. Kui meie arvates see küsimus, mida küsitakse, on mõttetu, siis võib pakkuda selle asemel teisi küsimusi, aga selle eesmärk on see rahvahääletus ära hoida," rääkis Kallas.

Põhjus, miks muudatusettepanekud on tehtud erinevate saadikute poolt, on Kallase sõnul selleks, et muudatusettepanekuid ei saaks siduda kokku.

"Lisaks oleme me igas muudatusettepanekus ära märkinud selle, et saadik tahab ka oma muudatusettepanekut tulla komisjoni tutvustama, kuna selline paragrahv kodu- ja töökorraseaduses on, et komisjon peab ära kuulama saadiku, siis selliselt me oleme need vormistanud," lausus Kallas.

Randpere liigub põhiseaduskomisjoni

Reformierakond tegi ühtlasi ettepaneku lisada põhiseaduskomisjoni koosseisu Valdo Randpere. Seda arutasid riigikogu juhatuse liikmed. Ettepanekuga olid nõus Siim Kallas (RE) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa), aga sellele oli esialgu vastu riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE).

Hiljem riigikogu juhatus siiski kinnitas Randpere lahkumise väliskomisjoni liikme kohalt ja asumise põhiseaduskomisjoni liikme kohale. Samas määras juhatus Maria Jufereva-Skuratovski lahkumise põhiseaduskomisjoni liikmeks.

Riigikogu juhatus muutis eelnevalt riigikogu alatiste komisjonide liikmete arvu, mille kohaselt määrati põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni liikmete arv järgmiselt: põhiseaduskomisjon 11 liiget ja väliskomisjon 11 liiget. Samuti muudeti kohtade jaotamist fraktsioonide vahel. Eesti Keskerakonna fraktsioonil on põhiseaduskomisjonis kolm kohta ning Eesti Reformierakonna fraktsioonil neli kohta.

Väliskomisjonis on muudatuse tulemusel Eesti Keskerakonna fraktsioonil kaks kohta ja Eesti Reformierakonna fraktsioonil kolm kohta.

Koalitsioonifraktsioonidel on muudatuse järel mõlemas alatises komisjonis arvuline ülekaal 6:5.

Sotsid: 5800 ettepanekut

Sotsiaaldemokraadid esitavad põhiseadiskomisjonile 5800 muudatusettepanekut.

"Meie kindel siht on jätta ära referendum, mille vastu on Turu-Uuringute ASi hiljutise uuringu andmetel 58 protsenti Eesti inimestest. Sotsiaaldemokraatide ettepanek koalitsioonile on referendumieelnõu mitte edasi menetleda. Aga selle kindlustamiseks, et referendumit ei toimuks, esitame me eelnõule tuhandeid muudatusettepanekuid. Eesmärgiks ei ole aja kulutamine ega nende ettepanekute läbi hääletamine, eesmärgiks on seisata plaan, mis lõhestab rahvast ja toob niigi keerulisel ajal ühiskonda uusi pingeid," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.