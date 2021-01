Andres Sutt: suuname energia pigem päris probleemide lahendamisele

Kuidas oleme ühiskonnana ja ärikeskkonnana suutnud kohaneda? Mida peame muutma, selleks, et oma positsiooni parandada? Leides vastused nendele suurtele küsimustele, on ka abielu kaitstud, kirjutab Andres Sutt vastukajas Henn Põlluaasa kommentaarile "Opositsioon võtab eeskuju Kremli trollivabrikutelt" .

Hea Henn, kirjutad, et opositsioon võtab eeskuju Kremli trollivabrikutelt. Kui Sa nii arvad, siis pean Sulle vastama: ei võta. See on vale. Seda alustuseks.

Minu jaoks on pere ja abielu väga olulised. Olen ristitud, leeritatud, laulatatud. 4. jaanuaril on meil abikaasaga kolmekümnes pulma-aastapäev. Ma ei ole kordagi tundnud, et meie liitu oleks keegi selle 30 aasta jooksul rünnanud. Et seda liitu peaks kuidagi seadusega senisest rohkem kaitsma. Oleme käinud seda teed abikaasaga koos. Rõõmustanud laste sünni ja suureks saamise üle. Tähistanud võite, vaielnud ja olnud üksteisele toeks, kui asjad ei ole läinud nii nagu soovisime.

Minu valija ei ole andnud mulle mandaati panna abielu kaitsmist rahvahääletusele. Sest mitte keegi ei ründa ju abielu kui mehe ja naise vahelist liitu. Aga kui Sulle tundub, et tuleb rahvalt üle küsida iseenesest mõistetavat, siis olgu. Kuid sellisel juhul on neid küsimusi palju rohkem ning palun ära mind seepärast kritiseeri. Just iseenesestmõistetavate küsimuste üle küsimisest johtusid minu muudatusettepanekud seaduseelnõule.

Kirjutad, et meedia ei peegelda tegelikkust ega ühiskonnas valitsevaid hoiakuid, vaid püüab neid hoiakuid hoopis kallutada. Aga mis suunas?

Ma ei tunne, et meedia oleks kõike, mida me Reformierakonnas ütleme taevani kiitnud. Oleme saanud küllalt kriitikat. Väidad, et liberalism on muutunud äärmuslikuks ja totalitaarseks ideoloogiaks. Kuid kodanikuvabadused on ju meie erakonna kui liberaalide põhiväärtusi. Millele Su väide tugineb? Mulle tundub, et oled siin eksiteel.

Ma ei tea kuidas on Sinuga, aga mul on palju sõpru, kes on LGBT kogukonna liikmed. Kõik toredad inimesed. Mul on ka sõpru, kes on olnud EKRE valijad, ja me oleme sõbrad edasi. Arutleme, väitleme ja jääme sõpradeks.

Hea Henn, Eesti ees on aastal 2021 suur hulk päris väljakutseid ja võimalusi. On Eesti rahva huvides, et me suuname kogu oma energia päris probleemide lahendamisele. Päris võimaluste ärakasutamisele. Nii, et Eesti on oma piiridest suurem. Täna, homme, järgmised nädalad ja kuud on kriitilised, et saada viirus kontrolli alla ja meie inimesed kiirelt vaktsineeritud.

Kuid me peame vaatama ka kaugemale. COVID-19 on pannud globaalse konkurentsikella käima kiirtempos – muutused äris, töö- ja elukorralduses, mis võtnuks tavaolukorras kümnendi, on toimunud aastaga. Digitaliseerimine, kliimaneutraalsus, muutuvad töösuhted, vananev rahvastik – need on päris teemad, mis määravad meie saatuse rahvana.

Kuidas oleme ühiskonnana ja ärikeskkonnana suutnud kohaneda? Mida peame muutma, selleks, et oma positsiooni parandada? Need on küsimused, millega peame riigikogus selle aasta esimesest tööpäevast alustama. Leides vastused nendele suurtele küsimustele, on ka abielu kaitstud.

Ja lõpetuseks. Oleme Sinuga mõlemad saanud rahvalt mandaadi. Selles oleme võrdsed. Kuid on üks erinevus – Sinul on täita ka institutsionaalne roll. Riigikogu esimehe positsioonilt räägid meie kõigi 101 nimel.

Kuulasin Sinu uusaastaläkitust ega tundnud, et Sa räägid ka minu nimel. Kui ma võin Sulle nõu anda, siis järgmine kord, kui kõneled meie nimel, tee seda tasakaalukalt. Nii nagu seisus kohustab.