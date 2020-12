Barnier' maine on Prantsusmaal paranenud pärast seda, kui tema juhtimisel viidi Brexiti läbirääkimised edukalt lõpuni, teatas The Times.

Barnier on vihjanud, et ta võib Prantsusmaa paremtsentristliku vabariiklaste partei nimekirjas kandideerida 2022. aasta presidendivalimistel.

Intervjuudes on Barnier korduvalt keeldunud välistamast, et ta võib presidendiks kandideerida.

"Mul on vaja mõelda, kuidas ma saaksin 2022. aastal olla kõige kasulikum," ütles Barnier Prantsusmaa ajalehele Le Figaro.

Samuti on Barnier lükanud tagasi väited, et ta on Prantsusmaa poliitilise tuleviku jaoks liiga vana.

"On inimesi, kellel on hallid juuksed ja omavad ikka uusi ideid. Ja siis on väga noori inimesi, kellel on vanad ideed," ütles Barnier raadiojaamale France Info.

Vabariiklaste erakonnas puudub kindel presidendi kandidaat ja Barnier' toetajad leiavad, et ta on võimeline kõnetama peavoolu valijaskonda.

Teiste vabariiklaste partei kandidaatide toetajad leiavad samas, et Barnier' toetus piirdub ainult Pariisi eliidiga.

69-aastane Barnier on mõõdukas ja euroopameelne poliitik, kelle toetust otsib ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, mõlemad kirjeldavad end "patriootide ja eurooplastena". Väidetavalt lootis Barnier, et Macron nimetab ta juulis toimunud valitsuse ümberkorralduste raames Prantsusmaa peaministriks.

Barnier väidab nüüd, et tal polnud kordagi kavatsust ühineda Macroni valitsusega.

Barnier on pika karjääriga Prantsusmaa poliitik. Ta oli Jacques Chiraci valitsuses välisminister ja Sarkozy kabinetis töötas ta aastaid põllumajandusministrina

Prantsusmaa analüütikute hinnangul oli Barnier siiski teisejärguline, enne kui temast sai 2016. aastal Brexiti läbirääkimistel EL-i esindaja.

Prantsusmaal on Barnier hoidnud suhteliselt madalat profiili. Brexiti läbirääkimised on seal äratanud vähem avalikku huvi kui Suurbritannias. Tema sel nädal tehtud intervjuudes nähakse katset oma tuntust suurendada.