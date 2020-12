Venemaa turistide puudus kahjustab Soome turismitööstust

Ida- ja Põhja-Soome reisikeskuste hotellitoad, suusanõlvad ja spaad jäävad järgmise aasta alguseks tühjaks, põhjuseks on suurima välisturistide grupi ehk venelaste puudumine.

Vene turistide puudumise põhjuseks on Soome ja Venemaa poolt kehtestatud ranged reisipiirangud.

Koroonaviiruse epideemiast tingitud piirangute tõttu võivad Soome piiri ületada diplomaadid, spetsialistid ja kohalikud kodanikud.

"Siseturistid lahkuvad põhjapoolsetest turismikeskustest pärast aastavahetust. Venemaa jõulud ja aastavahetus on toonud juurde märkimisväärselt uusi kliente, nad on toonud nii võimaluse jätkata turismihooaega. Soome turistide jaoks on jaanuar ja veebruar traditsiooniliselt vaiksemad kuud," ütles Soome turismiliidu tegevjuht Timo Lappi.

Eelmise aasta majandusstatistika näitab, et venelased olid endiselt suurim välisturistide grupp, kes peatusid Soomes.

Venelastele kogunes 821 000 ööbimist, mis moodustas Soome välisturistidest 12 protsenti, suuruselt teine rühm olid sakslased 662 000 ööbimisega.

Soome piirivalve statistika järgi vähenes piiriületuste arv jõulunädalal eelmise aastaga võrreldes 92 protsenti. Soome idapiiril tehti 15 400 piiriületust, eelmisel aastal oli see number 182 000.

79 protsenti selle aasta Ida-Soome piiriületajatest olid venelased. Soomlaste osakaal oli umbes 16 protsenti, ülejäänud olid teiste riikide kodanikud.

"Me ei looda pühade ajal reisijate märkimisväärset kasvamist. Olenevalt piiripunktidest moodustab 70-95 protsenti piiriliiklusest kaubavedu, kaubaliiklus peab igal juhul säilima" ütles Soome piirivalve staabi riskianalüüsi keskuse juht Marko Saareks.