Tallinki ujuvkaubamaja uuel aastal ei jätka

Kolm kuud kestnud projekti põhimõte on lihtne: kai ääres seisev Europa avatakse nädalavahetuseks rahvale. Laev merele ei sõida, kuid see-eest pole vaja ka piletit. Avatud on kahel tekil paiknevad poed ja restoranid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tavapärasel aastal Silja Europal oli ikkagi 300 000 reisijat selle ajaperioodi jooksul - oktoober kuni detsembri lõpp. Nüüd külastajaid on olnud ikkagi alla kümne protsendi, võib-olla paarikümne tuhande jagu," rääkis Tallink Duty Free AS-i juht Aimar Pärna.

Kõige populaarsemad müügiartiklid on olnud parfümeeria, aksessuaarid-riided ja maiustused. Alkoholi on aga laevalt ostetud märkimisväärselt vähe.

Välisturiste Eestis suurt pole, seega on veepealse ostukeskuse kliendid Eesti elanikud. Nii mõnegi jaoks on laeva näol tegemist üllatusliku avastusega.

"Europa on olnud Tallinki puhul suunatud just nimelt Soome turule, nii et võib-olla Eesti reisija ei olegi väga Europale juhtunud. Ka see on elamus. Paljud kliendid, kes on tulnud, on üllatunud, et ahhaa, teil on selline laev ka," ütles Pärna.

Kuna klientide arv on siiski viimasel ajal järjekindlalt kahanenud ja Tallinki eesmärk on Pärna sõnul kõik laevad võimalikult kiiresti jälle liinidele saata, siis pärast aastavahetust enam ujuvkaubamaja projektiga ei jätkata.