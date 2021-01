"Iraan teavitas agentuuri kavatsusest rikastada uraani kuni 20 protsendini oma Fordo maa-aluses tehases, seda vastavalt hiljuti Iraani parlamendis vastu võetud seadusele," ütles IAEA kõneisik AFP-le.

31. detsembriga dateeritud kirjas "ei öeldud täpselt, millal selline rikastustegevus algab", lisas ta.

Venemaa suursaadik IAEA juures Mihhail Uljanov teatas sellisest infost varem Twitteris, viidates IAEA juhi Rafael Grossi edastatud raportile agentuuri direktorite nõukogule.

"See on uus hoop," ütles Viinis baseeruv diplomaat AFP-le.

Teheran jätkab vastusamme USA sanktsioonidele, loobudes sammhaaval piirangutest oma tuumategevusele.

Novembris avaldatud viimases IAEA raportis öeldi, et Teheran rikastab uraani kõrgema astmeni, kui näeb ette Viini kokkulepe (3,67 protsenti), kuid ei ületa 4,5-protsendist piiri ning täidab endiselt IAEA väga karmi inspekteerimisrežiimi.

Muutus Iraani tegevuses võib olla seotud ilmselt islamivabariigi tähtsa tuumateadlase Mohsen Fakhrizadeh' tapmisega novembri lõpus.

Pärast rünnakut, milles Iraan süüdistas Iisraeli, lubas Teheran reageerida ning parlament võttis vastu seaduse, milles lubatakse toota ja ladustada aastas vähemalt 120 kilogrammi 20-protsendise rikastusastmega uraani. Samuti tegema lõppu IAEA inspekteerimistele, mille eesmärk on kontrollida, et Iraan ei valmista tuumarelvi.

USA president Donald Trump otsustas riigi 2018. aasta mais Iraani tuumaleppest välja viia ning taaskehtestas Teheranile karmid majandussanktsioonid.

20. jaanuaril ametisse astuv uus president Joe Biden on andnud mõista, et Washington võib naasta kõikehõlmava tegevusplaani (JCPOA) juurde, mille eesmärk on Iraani tuumaprogrammi piiramine.