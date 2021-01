Positiivsete testide osakaal esmastest testidest oli ligi 11,3 protsenti.

Haiglaravil on 397 inimest, mida on 25 võrra vähem kui ööpäev varem. Juhitaval hingamisel on 29 patsienti (ööpäev varem 29) ja intensiivravil 46 patsienti (ööpäev varem 47).

Möödunud ööpäevaga suri terviseameti poolt täpsustatud andmetel seitse koroonaviirusega nakatunud patsienti: 70-aastane mees, 72-aastane mees, 75-aastane mees, 78-aastane mees, 82-aastane naine, 83-aastane mees ja 89-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 258 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 311 inimesel. Neist 234 olid Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 27, Tartumaale 20, Pärnumaale 12 ja Järvamaale 10 uut positiivset testi tulemust.

Viljandimaale lisandus üheksa, Lääne-Virumaale seitse ning Valga-, Rapla- ja Võrumaale viis. Saaremaale lisandus neli, Läänemaale kaks ja Jõgevamaale üks uus nakkusjuhtum.

11 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 549,14.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 649 700 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 29 950. Tänavu 5. jaanuari seisuga on tervenenud 20 507 inimest.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 3188 inimesele ehk viimase ööpäevaga lisandus 653 vaktsineerimist.