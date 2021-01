Leedus nakatus 1510 ja suri 27 inimest

Leedus tehti viimase 24 tunni jooksul 10 138 koroonatesti, millest 1510 ehk 14,9 protsenti olid positiivsed.

Alates pandeemia algusest on Leedus koroonaviirus diagnoositud ligi 150 000 inimesel. Teste on tehtud 1,66 miljonit.

Ööpäevaga suri 27 inimest, kellest kolm noorimat olid vanuserühmas 50-59 aastat. Kokku on koroonaviirus nõudnud Leedus 1996 inimese elu.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 1231,1, mis on Euroopa riikide võrdluses kõrgeim näitaja.

Koroonasuremus 100 000 inimese kohta on Leedus 33,5, mis on Euroopas teisel kohal. Võrdlusena Lätis on see 13,2 ja Eestis 5,3.