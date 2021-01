Toidu kaasamüük pealinna kohvikutele keelatud kliente ei asenda

Tallinna ja Harjumaa söögikohad, mis koroonapiirangute tõttu kliente siseruumides teenindada ei või, on asendanud selle toidu kaasamüügiga, ent endisi müügimahte see ei asenda. Toidukulleritele on koroonaaeg aga terve aasta vältel tööd juurde toonud.

Kui tavaliselt on kesklinnas asuv restoran Radio lõunatunnil einestajaid täis, siis praegu tegutseb kokk köögis uhkes üksinduses, valmistades lõunapakkumisi klientidele, kes on toidu kas ette tellinud, tulevad seda kohapeale kaasaostmiseks tellima või paluvad toidu endale koju toimetada. Restorani omanikud aga käivad kordamööda kulleriks, et toit kaugemal asuvatele klientidele koju või kontorisse laiali vedada. Bolti-Wolti nad ei kasuta.

Tavapärase tööpäeva lõunaajaga aga praegusi mahte võrrelda ei anna, kinnitab leti taga liha ette valmistav Radio kokk. Iga päev võib siiski arvestada 40-50 tellimusega, enamik neist ostetakse kaasa ümbruskonnas asuvatesse kontoritesse lõunaks. Õhtune aeg on märksa vaiksem.

Et transport toidu kvaliteeti ei kahandaks, tegi Radio oma menüü täielikult ümber.

"Kaasamüük toimub, kuid see kindlasti ei ole võrreldav sellega, mis siin kohapeal toimus," tõdeb Radio teenindaja Kätlin Tamm. "Ütleme nii, et hetkeline seis just jätkusuutlik ei ole. Nädal, kuu, kaks võib-olla veel venitab välja."

Radio on suutnud töötajate koondamisest hoiduda, kuid graafikuid on tulnud ümber sättida, et igaühele võrdselt tööd oleks pakkuda.

Sama hästi pole aga kõigil läinud. Tallinnas varem nelja toidukohta pidanud restoraniketi Pelm peakokk Konstantin Kisseljov tõdeb, et ühe söögikoha on nad pidanud piirangute tõttu sulgema, kus polnud mõtet kaasamüügiga jännata. Samuti on nad pidanud inimesi koondama.

Ülejäänud kolm söögikohta asuvad kaubanduskeskustes, kus iseenesest käia võib. Ainult söögikohas ei tohi kliente teenindada.

"Rahvahulk, mis võiks klientuur olla, on keskuses olemas, aga restoranidesse sisse ei saa. See mõjub väga halvasti meie müügile," tunnistab restoraniketi Pelm peakokk Konstantin Kisseljov. "Kui inimesed keskuses käivad, siis nad tulevad siia, pakume neile kohvi, võib-olla pirukat kaasa, nad võivad oodata siinsamas ja kokad teevad toidu valmis või nad teevad ettetellimuse ja lähevad siis šoppama ja tulevad tagasi, võtavad toidu kaasa - ainult kaasamüük."

Lisaks kasutab Pelm toidu laialiveoks Wolti ja Bolti.

Sellegipoolest on käibed tavapärase ajaga võrreldes umbes kümme korda kukkunud.

"Sama kassa, mille me teeksime muidu laupäeval, on praktiliselt meie kuukäive," tõdeb Kisseljov.

Kisseljov ütleb, et menüüd on tulnud oludele kohaldada - näiteks lõhetartar ei pruugi kulleriga kliendi koju toimetades enam kuigi apetiitne välja näha, mistõttu seda praegu ei pakuta. Lisaks on menüü tavapärasest lühem - alles jäeti üksnes bestsellerid.

Pelm loodab linnalt toetust saada, sest majanduslikku mõttekust praegusel tegevusel pole. Samas on nende jaoks maine küsimus oma toidukohti lahti hoida.

"Kui see [olukord] jääb pooleks aastaks, siis on siin juba küsimus, aga me loodame, et mingi paar kuud veel saame me hakkama," ütleb Kisseljov.

Restoranid on suletud, ent toidu kaasamüük toimub. Mõttekaks seda aga pidada ei saa, leiab enamik toitlustajaid. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR

Mattias Sampu valmistus Tallinnas Nõmmel uut kohvikut avama, kui detsembri lõpus söögikohtadele teenindamise piirangud tulid. Seetõttu lükkus Käbi kohviku avamine kaugemasse tulevikku, ent Sampu lõi keset talve hääled sisse hoopis oma tänavatoiduautole, mis Nõmme vaikses tänavas nüüd nädalalõputi kliente ootab.

Bee toiduauto alustas tegevust aprillis, eriolukorra ajal. Sampu möönab, et talv pole just tavaline aeg luugi kaudu toidu müümiseks, ent kui toidukohtadele piiranguid seatud poleks, olekski ta sellega suvehooajani oodanud.

"Midagi on vaja teha ju. Ellu on vaja jääda. Ja siis mõtlesime, et lööme luugi varem lahti," põhjendab Sampu talvist õuemüüki. Lisaks pakuvad nad toitu Wolti vahendusel.

"Hetkel oleme Nõmmel olnud, aga kindlasti läheme Sakku, Kakumäele, sest sinna oodatakse, kirjutatakse, et millal te tulete. Hetkel on lumi maas, me pole talvel veel sellega sõitnud," tõdeb ta toiduautot takseerides.

Menüü on tavapärasest lühem ja eks talvine aeg mõjutab ka klientide ostuotsuseid, kuid Sampu on optimistlik: "Jääme ellu. Oleks ta iga päev lahti, oleks väga okei, aga iga päev ei jõua, sest seesama kohvik võtab oma aja."

Restoranid on suletud, ent toidu kaasamüük toimub. Teinekord võib see kliendi jaoks tähendada ka lõunasööki autoroolis. Autor/allikas: Merilin Pärli/ERR

Boltidele-Woltidele on koroonaaeg olnud kui vesi veskile - äri on kasvanud kogu aasta vältel. Üha rohkem on liitunud restorane ja üha rohkem tellitakse toitu koju või kontorisse.

"Huvi meie platvormi vastu on tõusnud terve aasta vältel. See on olnud väga raske aasta restoranide jaoks. See huvi on pidevalt tõusutrendis ja me kindlasti oleme saanud endale partneriks mingeid restorane, keda võib-olla muul ajal ei oleks saanud," ütleb Bolt Foodi globaalne müügijuht Nikolai Zenevitsh.

Jõulud möödusid aga ka Bolti jaoks rahulikult ning rahulikum aeg kestab siiani.

"Need viimased piirangud ei toonud mingit hüppelist kasvu. See kasvab ikkagi stabiilselt edasi, aga mingit erilist hüppelist kasvu ei ole. Pigem inimesed on läinud maale ja ei ole sealt tagasi tulnud," tõdeb Zenevitsh.

Toidutellimuste pealt on märgata ka seda, et rohkem töötatakse kodukontorist.

"Kui enne me nägime, et päeval telliti väga palju kesklinna ja õhtupoole läksid need tellimused pigem elamurajoonidesse, siis nüüd on ikkagi näha, et inimesed ei ole kontoritesse tagasi tulnud ja pigem töötavad kodust. On muutunud natuke ajad, kui inimesed tellivad – võib-olla lõuna on natukene hiljem, inimesed tellivad isegi hommikuti natukene rohkem ja kindlasti on näha üleüldist toidukorvi suurenemist. Inimesed tellivad korraga rohkem," kirjeldab Zenevitsh.

Tallinna ja Harjumaa toidukohtadele kehtib kohapeal toitlustamise keeld esialgu 17. jaanuarini, ent valitsuse otsusega võidakse seda pikendada.