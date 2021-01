"Uus administratsioon astub ametisse 20. jaanuaril. Minu tähelepanu on nüüd suunatud sujuva ja korrapärase võimuvahetuse tagamisele. Praegune hetk nõuab leppimist ja koostöövaimu," sõnas president.

Reedel teatas Trump Twitteris, et ta ei osale 20. jaanuaril Bideni ametisse vannutamise tseremoonial.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.