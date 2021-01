WHO kutsus riike lõpetama kahepoolsete vaktsiinilepingute sõlmimine

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kutsus reedel riike lõpetama kahepoolsete lepingute sõlmimine koroonavaktsiinide hankimiseks.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus riike, mis on broneerinud ülemäära suuri vaktsiinikoguseid, annetama ja andma need kohe vabaks üleilmsele programmile Covax.

"Lõpetage kahepoolsete lepingute sõlmimine Covaxi arvel," lisas ta.