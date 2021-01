Viimaks on ka külmaks minemas. Kui mõned Eestis elavad linnud on selle eest lõunasse pakku läinud, ei ole kõik siinsed sulelised nii külmapelglikud.

Sassi talu jaanalinnufarmis on vaikne hooaeg. Isalind koos nelja kaaslasega igavleb aedikus, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Omanik Innar Rohtsalu ütles, et praegu Aafrika jaanalinnud ei mune, kuid valmistuvad munemiseks koos päeva pikenemisega.

"Munemisperiood on tegeliklult suvel, aga varsti-varsti käivitame ka munemise. Neid peab siis kuu aega väga hästi toitma, praegu on nad puhkeperioodil. Ma arvan, et munadepühaks ikka üritame muna saada," rääkis Rohtsalu.

Tema sõnul jaanalinnud praegust külma ei karda. "Kuni -15 kraadiga oleme ikka neid õue jalutama lubanud, aga pärast seda oleme pannud juba sisse," ütles ta.

Rohtsalu sõnul on kõige suurem eksiarvamus jaanalinnu kohta, et nad peidavad oma pea liiva alla. "See on kuskilt muinasjutust tulnud ja seda kõik arvavad," ütles Rohtsalu.

Rohtsalu lisas, et jaanalind ei olegi üldse lind. "Ta on ikkagi uluk, metsloom. Tegelikult Euroopas on ta kui aias kasvatatav uluk," selgitas ta.

Suve jooksul võib jaanalind muneda 50 muna.

Kui Aafrikas elavad jaanalinnud isegi 80-aastaseks, siis Sassi talu jaanalinnud on praegu veel üsna noorukesed ehk alles 20-aastased.