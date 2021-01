Urmas Kruuse, Ants Laaneots ja Jüri Jaanson esitasid rahvahääletuse otsuse eelnõule muudatusettepaneku: "Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?"

Kuvatõmmis muudatusettepanekust. Autor/allikas: ERR / riigikogu

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) leidis oma kommentaaris, et saadikud on sellega rikkunud ametivannet ning seda ei tohiks riigikogus arutada. "Selle ettepaneku esitamisega on need Riigikogu liikmed rikkunud Riigikogu liikme ametivannet. Minu selge veendumuse kohaselt ei saa Riigikogu sisuliselt seda muudatusettepanekut arutada, ilma et seda ka formaalselt menetlevad (ning muuhulgas isegi vastu hääletavad) Riigikogu liikmed ei rikuks oma ametivannet. Meie riiklus, meie vabariik ei saa lubada endale pretsedenti, et sellise ettepaneku isegi formaalne arutamine oleks mingisuguse formalistliku tõlgenduse järgi põhiseaduspärane," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Pöördun kõigi Riigikogu liikmete poole. Te olete andnud vande olla ustavad Eesti Vabariigile ja meie põhiseaduslikule... Posted by Urmas Reinsalu on Laupäev, 9. jaanuar 2021

Ta lisas, et see ettepanek ei tohi minna riigikogu komisjonis ega ka täiskogus hääletusele. "See on mõeldamatu. Riigikogul puudub formaalne pädevus SEDA ettepanekut hääletada," kirjutas Reinsalu.

Ettepanekut kritiseeris ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, rahandusminister Martin Helme, kes leidis, et selline küsimus ise on põhiseaduse ja iseseisvuse ning sellega Eesti vabariigi vastane.

Need on meie tänased riigikogu liikmed Reformierakonnast: Urmas Kruuse, Jüri Jaanson, Ants Laaneots. Ja nad tahavad... Posted by Martin Helme on Laupäev, 9. jaanuar 2021

Reformierakonna esimees Kaja Kallas selgitas ettepanekut sellega, et nende erakonna muudatusettepanekud on kõik sellised, millele tuleks vastata "Ei". "Meie kõik saadikud tegid ettepanekuid nii, et neile vastus oleks "ei", sest me oleme välja öelnud, et igal juhul teeme "ei" kampaaniat. Kui mõni hääletataks sisse, saaksime endiselt teha "ei" kampaaniat," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

Meie kõik saadikud tegid ettepanekuid nii, et neile vastus oleks "ei", sest me oleme välja öelnud, et igal juhul teeme "ei" kampaaniat. Kui mõni hääletataks sisse, saaksime endiselt teha "ei" kampaaniat. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 9, 2021

Kruuse võttis ettepaneku tagasi

Laupäeva lõunal teatas Kruuse Reformierakonna pressiesindaja vahendusel, et võtab ettepaneku tagasi.

"Võtsin tagasi oma muudatusettepaneku abielureferendumi eelnõule, mis sisaldas küsimust "Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui see kuuluks Venemaa koosseisu?"," ütles ta.

"Loomulikult on minu isiklik ja meie kõigi vastus sellele küsimusele kindel "Ei". Eesti on ja peab alati jääma vabaks. Ma esitasin selle muudatusettepaneku selleks, et juhtida tähelepanu selle referendumi absurdsusele ja vajadusele vastata igal juhul "Ei" EKRE poolt peale surutud vaenule. Mõistan, et minu küsimus on ebasobilik ja võtan selle tagasi," kirjutas Kruuse.

Laupäeval jätkab riigikogu põhiseaduskomisjon muudatusettepanekute arutamist.