Helme ja Reinsalu ei saa aru, miks president on seni vaikinud

Reinsalu märkis, et tema hinnangul pole kolme reformierkondlase – Urmas Kruuse, Jüri Jaansoni ja Ants Laaneotsa – tehtud ettepanekuga põhjustatud kriis möödas, sest sellele pole täies mahus adekvaatselt reageeritud. Tema sõnul on avaldused teinud riigikogu esimees, peaminister ja riigikogu põhiseaduskomisjon, kuid vabariigi president on vaikinud.

"Vabariigi president vaikib ja ma ei mõista seda. Ma saan aru tema päevapoliitilistest sümpaatiatest, millest ta pole saladust teinud. Kuid on hetki, mil riigipea, riigikaitse kõrgem juht ei tohi vaikida. Sellises küsimuses lihtsalt ei ole võimalik poolt mitte valida ja lihtsalt distantseeruda," märkis Reinsalu.

Reinsalu kutsus üles ka riigikogu juhatust pretsedendi välistamiseks tulevikus kujundama selge ja ühemõttelise seisukoha hinnanguna tehtud ettepanekule ning selle menetlemise võimatusele. "Vastasel juhul oleme loonud justkui pretsedendi, et selliseid ettepanekuid saab riigikogu menetlusse õiguspäraselt esitada ja tagasi võtta," ütles Reinsalu.

Helme: prokuratuur peaks algatama kriminaalasja

Martin Helme sõnul pole kolme reformierakondlase ettepanekuid seni hukka mõistnud ei Reformierakonna esimees Kaja Kallas ega fraktsioon, kes Helme hinnangul peaks nõudma kolmel saadikul riigikogust lahkumist.

Helme sõnul ootab ta selget seisukohta ka presidendilt. "Loodan, et järgmisel nädalal toimuval vaibale kutsumisel kutsumisel keskendutakse Kaljulaidi ja (Kaja) Kallase vestluses sellele, kuidas Eesti julgeolekut mitte ohustada," teatas Helme.

"Igal ühiskonnal peavad olema mingid asjad, mis on kõigi jaoks pühad. Püha asja üle ei tehta nalja, ei ilguta, ei kaubelda peenrahaks. Kui meie polariseerunud ja üles ärritunud ühiskonnas üldse on mingi ühine püha asi, siis peaks see olema Eesti riik, Eesti iseseisvus. Selle pühaduseteotuse osas peab kõigil olema nulltolerants," lisas ta.

Helme hinnangul peaks prokuratuur algatama Reformierakonna saadikute suhtes kriminaalasja ja kolmelt saadikult selle menetluse ajaks igal juhul võtma ära puutumatuse.