Opositsioon lahkus põhiseaduskomisjoni veebiistungilt

Põhiseaduskomisjoni istund algas kell 11 esimehe ja aseesimeeste valimisega. Hääletamiseni jõuti tund hiljem, kuna opositsioon soovis arutada proteste.

"Me soovisime neid arutada. Mitte ühtegi protesti ei soovitud arutada. Lõpuks hääletati see ettepanek maha, et me proteste käsitleks," ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets (SDE).

Poolamets kirjeldas, et istungi alguses pandi lõputult üles erinevaid kandidaate ning Läänemets ei avaldanud, kas kandideerib ametisse tagasi või mitte.

Komisjon valis esimeheks tagasi Poolametsa ja aseesimeheks taas Läänemetsa. Seejärel jätkus istung veebi teel.

Veebiistung oli korraldatud nii, et Riigikogu liikmed said kõnelda vaid siis, kui Anti Poolamets nende mikrofonid sisse lülitas. Opositsioonipoliitikud ütlesid, et kuigi nad andsid käega märku, et soovivad rääkida, nende mikrofone sisse ei lülitatud.

"Täna on tehtud nii, et kõigil on mikrofonid välja lülitatud nii, et mitte ükski opositsiooni esindaja üldse sõna ei saa. Räägib ainult Anti Poolamets. See ei ole mitte kuidagi aktsepteeritav ega ammugi ei saa öelda, et kui meil on mikrofonid välja lülitatud, me saame oma muudatusettepanekuid tutvustada," rääkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

"Tõsi, mina sain sõna ühe korra. Tundus, et kogemata. Mul isegi oli mikrofon kuidagi avatud. Ma püüdsin siis midagi seletama hakata, see lülitati kohe välja. Aga keegi teine sõna ei saanud, ja kui vaadata, kes istungil sõna said, siis need olid koalitsioonisaadikud," rääkis Läänemets.

Opositsioon leidis, et nemad nii osaleda ei saa ning otsustas istungilt lahkuda.

"Meil ei olnud võimalust sellel istungil sisuliselt osaleda. Me ei saa olla tööriistad Anti Poolametsa käes," ütles Kallas.

Anti Poolamets tunnistas, et tahaks abielureferendumi muudatusettepanekud kolmapäevaks Riigikogu saali saada nii, et need on grupeeritud. "Kõige tõenäolisem, et me tegeleme nende grupeerimisega," sõnas ta.

Kuidas ettepanekud rühmitatakse ja miks, sellele Poolamets ei soostunud vastama. Viimastel päevadel toimunu tõttu kutsus president Kersti Kaljulaid tulevaks nädalaks erakondade juhid enda juurde. EKRE esimees Martin Helme teatas, et lükkab presidendi kutse tagasi.