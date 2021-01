Põlluaas: opositsioon lammutab Eesti põhiseaduslikku korda

"Opositsioonierakonnad on asunud oma raevuka abieluvastase obstruktsiooniga lammutama juba Eesti põhiseaduslikku korda ning ohustavad isegi meie riiklikku suveräänsust ja territoriaalset puutumatust," kirjutas Põlluaas sotsiaalmeedias.

Nimelt toob Põlluaas välja, et reformierakondlased Urmas Kruuse, Jüri Jaanson ja Ants Laaneots soovisid panna rahvahääletusele küsimuse, kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu. Riigikogu esimehe sõnul tegid saadikud seeläbi ettepaneku viia Eesti Vene võimu alla.

"Valdo Randpere ja Jüri Jaanson tegid ettepaneku loovutada Saaremaa Lätile.

Põhiseaduse järgi on Eesti iseseisev, sõltumatu riik, mille iseseisvus on aegumatu ja võõrandamatu ning territoorium ühtne ja jagamatu. Tegemist on selgelt Eesti riikliku iseseisvuse, põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud ettepanekutega, mis karistusseadustiku järgi kvalifitseeruvad riigireetmiseks, sõltumata sellest, kas need võeti lõpuks koalitsiooni survel tagasi või mitte," lisas Põlluaas.

Kuna ettepanekud on reformierakonna poolt heaks kiidetud, arutleb Põlluaas, kas tema hinnangul põhiseadusevastane tegevus laieneb ka tervele erakonnale.

"On selge, et nii see jääda ei saa ega tohi. Tegemist ei ole naljaga. Opositsiooni esitatud enneolematud ja pretsedenditud ettepanekud on jõudnud juba isegi Venemaa meediasse," kirjutas ta.

Põlluaas kutsub reformierakonda üles vastutust võtma ning vabandama.

"Erakonna esimehe Kaja Kallase ja Urmas Kruuse veiderdavad õigustused ei ole piisavad ning teised ettepanekute tegijad on olnud vait kui kult rukkis," sõnas riigikogu esimees.

Seesuguste muudatusettepanekute tegemine on Põlluaasa sõnul aga riigikogu liikmete ametivande rikkumine.

"On loomulik, et kõik kõnealused ametivannet rikkunud riigikogu liikmed peavad vastutama oma tegude eest ja astuma tagasi. Nende käitumine on andestamatu, sellele puuduvad igasugused vabandused," ütles Põlluaas.