Pelosi sõnul on esindajatekoda valmis Trumpile süüdistuse esitamiseks

USA kongressi esindajatekoda nõuab esmaspäeval, et asepresident Mike Pence alustaks riigipea Donald Trumpi ametist tagandamisega põhiseaduse 25. muudatuse alusel, teatas koja demokraadist esimees Nancy Pelosi.

Kui sellega edasi ei liiguta, siis esitab esindajatekoda Trumpi vastu süüdistuse.

Demokraadid teatasid juba laupäeval, et tagandamisprotsess võib alata juba esmaspäeval. Samas on võimalik, et sellega ei saada ühele poole enne Joe Bideni ametisse vannutamist 20. jaanuaril.

Pelosi hoiatas, et demokraadid käivitavad selle protsessi, kui Trump tagasi ei astu või kui asepresident Pence ei käivita USA põhiseaduse 25. parandust presidendi ametist tagandamise kohta valitsuse poolt.

"Ta on hullunud, tasakaalutu ja ohtlik. Ta peab minema," ütles Pelosi Trumpi kohta reedel Twitteris.

Tagandamisprotsessiks hakati samme astuma kohe pärast Trumpi toetajate tungimist Kapitooliumisse kolmapäeval, mille käigus hukkus viis inimest.

Tagandamise tekstis pannakse vastutus rahutuste eest üheselt Trumpile.

"Kõige sellega ohustas president Trump sügavalt Ühendriikide julgeolekut ja selle valitsuse institutsioone. Ta ähvardas demokraatliku süsteemi usaldusväärsust, sekkus rahumeelsesse võimuvahetusse ja seadis ohtu võrdselt tähtsa valitsusharu," kirjutatakse süüdistuses.

Mitmed demokraadid, kuid ka vähemalt üks vabariiklasest seadusandja senaator Lisa Murkowski on ärgitanud Trumpi tagasi astuma, et vältida segast tagandamisprotseduuri oma viimasel nädalal presidendina.

Trumpi sõnul ei tahtnud ta, et tema toetajad tungiksid Kapitooliumisse, kus toimus samal ajal ühisistung Bideni valimisvõidu kinnitamiseks.

Trumpi tagandamine vajaks esindajatekoja enamuse ning kahe kolmandiku suuruse enamuse toetust senatis. Esindajatekojas on enamus demokraatidel, kuid kahe kolmandiku saavutamine küllatki võrdselt jaotunud senatis võib osutuda väga keeruliseks.

Samas on mitmed vabariiklased väljendanud kolmapäevaste sündmuste suhtes vastumeelsust.

"Ma usun, et president sooritas tagandamisväärseid rikkumisi," ütles senaator Pat Toomey intervjuus Fox Newsile laupäeval.

Trumpi toetajast senaator Lindsey Graham kutsus Bidenit sekkuma demokraatidest seadusandjate tegevusse, et tagandamisprotsess ära jätta.

Biden vastas reedel ajakirjaniku küsimusele Trumpi tagandamise kohta järgnevalt: "See, mida kongress teeb, on nende otsustada." Sellest võib aru saada, et tema tagandamise algatamist toetama ei asu.