Euroopa Komisjon: Saksamaa pole EL-i vaktsineerimise strateegiat rikkunud

Saksamaa tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Hanno Kautz kinnitas eelmisel reedel, et Saksamaa saab BioNTechilt 60 miljonit vaktsiinidoosi EL-i lepingutest ja 30 miljonit kahepoolsetest lepingutest ravimifirmaga.

Küsimusele, kas Euroopa Komisjon algatab rikkumismenetlust mõne liikmesriigi täiendavate koroonavaktsiinide ostude pärast, vastas Eurooa Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer: "Me ei hakka kindlasti arutama võimalikke õiguslikke samme, ja kõik peaksid nägema eelkõige suurt pilti".

Mamer lisas, et Saksamaa tehing BioNTechiga ei rikkunud Euroopa Liidu koroonaviiruse vastase strateegia tingimusi, kuna Saksamaa vaktsiini annused saabuvad pärast komisjoni tellimuste täitmist.

Kautzi sõnul on Saksamaa tehing BioNTechiga kooskõlas EL-i lepingutega.

"Ükski teine liikmesriik ei saa BioNTechi vaktsiine hiljem, lihtsalt sellepärast, et Saksamaal on täiendavate vaktsiinide garantii," ütles Kautz.

Kaks tundi enne Kautzi avaldust kinnitas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et rahvusriigid ei saa eraldi tehinguid koroonavaktsiini tootvate ravimifirmadega sõlmida.

"Me kõik oleme õiguslikult seotud, et ei toimu paralleelseid läbirääkimisi ega paralleelseid lepinguid. Me töötame kõik koos," teatas von der Leyen.

Eelmise aasta juunist on von der Leyen esitanud koroonaviiruse vastast vaktsineerimisstrateegiat Euroopa Liidu solidaarsuse märgina. Kõik liikmesriigid leppisid kokku, et koroonavaktsiine ostetakse ühiselt, et suurendada liikmesriikide läbirääkimisjõudu.

"Euroopa Komisjon on sõlminud BioNTech/Pfizeriga edasijõudnud ostulpeingu, see on see, millele me keskendume," teatas Euroopa Komisjoni pressiesindaja Eric Mamer.

Koroonaviiruse vaktsineerimise kasutuselevõtmine on Saksamaal muutunud oluliseks poliitiliseks küsimuseks.

Mitmed Saksamaa uudisteagentuurid teatasid reedel, et tervishoiuminister Jens Spahn on uurinud võimalusi kandideerida kristlike demokraatide partei esimeheks.

"Suveks saab iga soovitud sakslane koroonaviiruse vastu vaktsineeritud," teatas jaanuari alguses Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn.